Збитки на сотні тисяч: літій-іонна батарея підпалила будинок, господар попередив про загрозу

За словами Роберта Моузлі, подібне може трапитися і з іншими людьми, які використовують техніку з акумуляторами, зокрема електровелосипеди.

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Житель Лас-Вегаса (США) Роберт Моузлі постраждав через пожежу в будинку, спричинену літій-іонною батареєю. Про це повідомляє сайт телеканалу Fox 5 Vegas.

Небезпечний випадок стався в середині жовтня в будинку Роберта Моузлі, який збирає кастомні автомобілі. Камера спостереження зафіксувала, як на терасі спалахнув акумулятор очищувача для басейну в той час, як господар і його дружина займалися своїми справами всередині будівлі. Жінка помітила вогонь через кілька хвилин і покликала чоловіка, який спробував погасити його водою з садового шланга.

Пожежники швидко прибули і почали боротьбу з вогнем. Вони витягли кішку сімейства Мозелі на прізвисько Пука з будівлі і провели серцево-легеневу реанімацію, на щастя, домашня тварина вижила. Пожежна служба округу Кларк розслідує причину пожежі і не підтвердила телеканалу FOX5 точну причину загоряння.

За словами Роберта Мозелі, пожежа знищила задню частину будинку і завдала збитків на сотні тисяч доларів, при цьому їй можна було запобігти. Імовірно, відновлення займе близько року, але чоловік радий, що з його дружиною і кішкою все гаразд.

Роберт Моузлі, його дружина і кішка Пука Фото: Fox

Чоловік упевнений, що причиною пожежі стала батарея очищувача для басейну, адже він помітив її на відеозаписі. Вона якраз стояла на зарядці і могла перенасититися електроенергією. Американець вирішив через ЗМІ попередити інших людей про такий ризик, щоб вони вжили відповідних запобіжних заходів.

"Ви не думаєте, що таке станеться з вами, поки це не станеться", — сказав він. — Думаю, для мене важливо не допустити, щоб подібне траплялося з іншими людьми. У багатьох людей є такі речі, у них є електровелосипеди, у них є скутери".

Національна асоціація протипожежного захисту США рекомендує заряджати великі літій-іонні акумуляторні батареї, наприклад, для електровелосипедів або електросамокатів, зовні та далеко від будь-яких будівель. Не можна підключати їх до мережі, якщо сам акумулятор або зарядний пристрій пошкоджені. Їх потрібно тримати подалі від прямих сонячних променів, не зберігати в занадто спекотних або занадто холодних місцях.

Роберт Мозелі додав, що після того, що трапилося, він вживе багато додаткових заходів щодо захисту від пожеж. Він встановить більше детекторів диму, навіть на терасі, розмістить вогнегасники біля кожного дверного отвору і складе план дій на випадок, якщо знову щось загориться.

Раніше писали, що електроскутер загорівся на перехресті в Китаї. Водія, співробітника однієї зі служб доставки міста Шеньчжень, відкинуло вибухом, що і врятувало йому життя, але не вберегло від опіків. Електротранспорт працює переважно на літій-іонних батареях, які використовують легкозаймисті хімікати як електроліт.