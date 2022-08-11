Бывшая стриптизерша выставила на аукцион трусы принца Гарри

Стартовая цена лота – 10 тысяч долларов.

43-летняя бывшая стриптизерша Кэрри Райхерт, которая сейчас носит имя Кэрри Роял, выставила на аукцион пару черных трусов, которые, как она утверждает, принадлежали принцу Гарри, и хочет выручить за них миллион долларов, сообщает TMZ.

По словам женщины, нижнее белье ей подарил сам принц во время своей печально известной вечеринки в Лас-Вегасе, после которой фотографии голого внука королевы облетели все мировые СМИ и вызвали грандиозный скандал.

Кэрри утверждает, что она была в номере с принцем, когда он обнаженный играл в бильярд в отеле Wynn Las Vegas в августе 2012 года. По ее словам, тогда Гарри еще и спел "Beat It" Майкла Джексона и использовал перчатку, чтобы прикрыть интимные места.

Роял уверяет, что принц подарил ей трусы на память втот момент, когда она уже покидала вечеринку. По словам представителя Кэрри, эту вещь она выставила на аукцион, поскольку с годами Гарри превратился в "зануду", а таким образом она хочет напомнить ему о его веселой стороне.

"Когда он устраивал вечеринку в Вегасе, все любили его и его чувство юмора. По крайней мере, эти трусы – напоминание о том, каким он был… когда Гарри был веселым принцем. Жаль, что он такой напыщенный и серьезный сейчас. Даже будучи женатым отцом двоих детей, он все равно должен время от времени распускать волосы – все равно, что от них осталось", – подчеркнула Рояль.

Кэрри использовала нижнее белье члена королевской семьи в стриптизе в клубе Hustler в Лас-Вегасе, где проходит аукцион, проводимый в связи с приближением 10-й годовщины поездки Гарри.

Аукцион начнется со ставки в размере 10 тысяч долларов. Если торги достигнут 800 тысяч долларов, победитель также получит бутылку Dom Perignon Rose 1996 года, обернутую в 24-каратное золото, стоимостью 200 тысяч долларов. Роял также выставила на аукцион платье и купальник, в которых она была в тот же вечер в Лас-Вегасе. Сообщается, что часть выручки от аукциона пойдет в благотворительный фонд Гарри и Меган Archewell.

[ + – ] Купальник Кэрри, который тоже уйдет с молотка

[ + – ] В этом платье Кэрри была на вечеринке Гарри

Скандальные снимки принца попали в сеть в июле 2012 года. В первом кадре 27-летний Гарри стоит, прикрывая интимные места руками. За ним прячется обнаженная девушка. Пара находится перед телевизором, при этом принц повернул голову к своей спутнице. На втором снимке брат Уильяма вместе с некой красоткой расположились у бильярдного стола. Гарри обнимает девушку сзади, демонстрируя фотографу пятую точку. В руках принц держит кий.

По данным портала, опубликовавшего снимки, принц и его друзья встретили девушек в баре отеля, а затем пригласили их в номер. Компания играла в бильярд на раздевание. По всей видимости, принц играл из рук вон плохо.

После скандала Гарри получил строгий выговор от командования ВВС Соединенного Королевства, где он служил вертолетчиком, его бросила девушка Крессинда Бонэ, а в довершение ко всему Елизавета II отложила возведение внука в члены Ордена Подвязки на неопределенный срок. Королева посчитала, что "еще не пришло время" для того, чтобы высший рыцарский орден Великобритании принял непутевого принца в свои ряды.

В Кларенс-хаусе подтвердили подлинность снимков и пообещали разобраться с неподобающим поведение Гарри, однако попросили проявить уважение к личной жизни наследника престола, поскольку фото, очевидно, были сделаны без его ведома.