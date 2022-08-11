Колишня стриптизерка виставила на аукціон труси принца Гаррі

Стартова ціна лота — 10 тисяч доларів.

43-річна колишня стриптизерка Керрі Райхерт, яка зараз носить ім'я Кері Роял, виставила на аукціон кілька чорних трусів, які, як вона стверджує, належали принцу Гаррі, і хоче виручити за них мільйон доларів, повідомляє TMZ.

За словами жінки, нижню білизну їй подарував сам принц під час своєї сумнозвісної вечірки у Лас-Вегасі, після якої фотографії голого онука королеви облетіли всі світові ЗМІ та викликали грандіозний скандал.

Керрі стверджує, що вона була в номері з принцом, коли він оголений грав у більярд у готелі Wynn Las Vegas у серпні 2012 року. За її словами, тоді Гаррі ще й заспівав "Beat It" Майкла Джексона та використав рукавичку, щоб прикрити інтимні місця.

Роял запевняє, що принц подарував їй труси на згадку в той момент, коли вона вже покидала вечірку. За словами представника Керрі, цю річ вона виставила на аукціон, оскільки з роками Гаррі перетворився на "зануду", а таким чином вона хоче нагадати йому про його веселу сторону.

"Коли він влаштовував вечірку у Вегасі, всі любили його та його почуття гумору. Принаймні, ці труси — нагадування про те, яким він був… коли Гаррі був веселим принцом. Шкода, що він такий пихатий і серйозний зараз. Навіть будучи одруженим батьком двох дітей, він все одно повинен час від часу розпускати волосся — все одно, що від нього залишилося", — наголосила Рояль.

Керрі використовувала нижню білизну члена королівської родини у стриптизі в клубі Hustler у Лас-Вегасі, де проходить аукціон, що проводиться у зв'язку з наближенням 10-ї річниці поїздки Гаррі.

Аукціон розпочнеться зі ставки у розмірі 10 тисяч доларів. Якщо торги досягнуть 800 тисяч доларів, переможець також отримає пляшку Dom Perignon Rose 1996 року, обгорнуту в 24-каратне золото вартістю 200 тисяч доларів. Роял також виставила на аукціон сукню та купальник, у яких вона була того ж вечора у Лас-Вегасі. Повідомляється, що частина виторгу від аукціону піде до благодійного фонду Гаррі та Меган Archewell.

[ + – ] Купальник Керрі, який теж піде з молотка

[ + – ] У цій сукні Кері була на вечірці Гаррі

Скандальні знімки принца потрапили до мережі в липні 2012 року. У першому кадрі 27-річний Гаррі стоїть, прикриваючи руками інтимні місця. За ним ховається оголена дівчина. Пара знаходиться перед телевізором, при цьому принц повернув голову до своєї супутниці. На другому знімку брат Вільяма разом з красунею розташувалися біля більярдного столу. Гаррі обіймає дівчину ззаду, демонструючи фотографу п'яту точку. У руках принц тримає кий.

За даними порталу, що опублікував знімки, принц та його друзі зустріли дівчат у барі готелю, а потім запросили їх у номер. Компанія грала в більярд на роздягання. Очевидно, принц грав дуже погано.

Після скандалу Гаррі отримав сувору догану від командування ВПС Сполученого Королівства, де він служив вертолітником, його кинула дівчина Крессінда Боне, а на додачу до всього Єлизавета II відклала входження онука до членів Ордену Підв'язки на невизначений термін. Королева вважала, що "ще не настав час" для того, щоб вищий лицарський орден Великобританії прийняв недолугого принца в свої лави.

У Кларенс-хаусі підтвердили справжність знімків і пообіцяли розібратися з неналежною поведінкою Гаррі, проте попросили виявити повагу до особистого життя спадкоємця престолу, оскільки фото, очевидно, було зроблено без його відома.