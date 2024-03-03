Принц Гаррі тисне на Меган Маркл, — королівський експерт

Герцог Сассекський хоче, щоб дружина супроводжувала його на ювілейні "Ігри нескорених", які цього року відбудуться у Великій Британії. Вона ж категорично не хоче повертатися до Лондона.

Related video

Принц Гаррі хоче, щоб Меган Маркл поїхала з ним для підтримки "Ігор нескорених" до Великої Британії цього року, але герцогиня Сассекська не в захваті від подібної перспективи. Однак вона відчуває, що чоловік чинить на неї тиск. Про це виданню The Mirror ексклюзивно розповів королівський експерт і письменник Том Квінн.

За його словами, раніше Маркл зарікалася знову їхати на батьківщину чоловіка, оскільки "ніколи не почувалася у Великій Британії як вдома". Про це небажання герцогині раніше писав і рупор Сассекських Омід Скобі. У скандальній книзі "Фінал" він писав, що Меган ніколи більше не хоче відвідувати Велику Британію.

Однак Гаррі, який планує провести 10-ті "Ігри" на британській землі, не готовий до відмови дружини і проявляє наполегливість, щоб вона приєдналася до нього на заході.

Небажання колишньої акторки повертатися до Лондона продиктоване також тим, що королівська сім'я вже не приховує прохолодного ставлення до неї, а принц Вільям і Кейт Міддлтон і зовсім не зустрічаються ні з нею, ні з Гаррі, обґрунтовано побоюючись, що будь-яка інформація, яка пролунає в бесідах, або навіть погляди, міміка і жести можуть потім стати предметом обговорення на американському телебаченні.

Проте річниця Ігор для ветеранів і колишніх учасників бойових дій, які дістали поранення, але не здалися перед труднощами, а також хвороба короля Чарльза звужують вибір Меган, і, попри явне небажання, їй все ж таки, можливо, доведеться скласти компанію чоловікові в цій поїздці.

Нещодавно королева Камілла продемонструвала, що вона прихильна до принца Гаррі, проте ігнорує Меган Маркл. На це вказували портрети, які стояли в одній із кімнат палацу під час зустрічі Її Величності з першою леді України Оленою Зеленською.

Крім того, з'явилися чутки, що висока ймовірність того, що принц Гаррі може повернутися до виконання своїх королівських обов'язків на тлі хвороби батька і надмірної зайнятості принца Вільяма.

Раніше Фокус писав, яке прізвисько король Чарльз ІІІ дав своїй невістці Меган Маркл. Ми також розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл змінили прізвище своїм дітям.