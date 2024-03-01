"Може замінити короля": ймовірність повернення принца Гаррі до обовʼязків дуже висока

Менший син британського короля Гаррі склав королівські обовʼязки у 2020 році, переїхавши з дружиною Меган Маркл до США. Втім, незабаром усе може змінитися.

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За словами колишнього дворецького короля Великої Британії Чарльза ІІІ, суверен незабаром може залучити свого меншого сина, принца Гаррі, до виконання королівських обов’язків. Про це пише New York Post.

Герцог Сассекський може швидко повернутися до королівської родини, оскільки його батькові, який пережив на початку 2024 року операцію через збільшену простату, діагностували рак. Тепер британський монарх практично не зʼявляється на публіці, а значну частину обовʼязків взяли на себе королева Камілла, принц Вільям, принцеса Анна та інші члени родини.

"Король чітко дав зрозуміти, що [Гаррі] є частиною його сім’ї і завжди буде частиною його сім’ї, але що стосується робочої частини, це буде те, що ми побачимо лише з часом", — розповідає ексдворецький Грант Гаррольд.

Король Чарльз ІІІ, принц Гаррі та королева Камілла Фото: Getty Images

"Цілком можливо, що з огляду на останні події… він може попросити Гаррі взяти на себе інші обов’язки", — додає він.

Гаррольд нагадав, що принц Гаррі, хоч і не працюючий член родини, проте залишається їхньою частиною та державним радником, а це означає, що герцог Сассекський може втрутитися, коли його батько буде не в змозі виконувати свої обов'язки.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Технічно він може замінити короля. Якби він досі не був державним радником, то це була б зовсім інша справа", — додав колишній дворецький.

Раніше повідомлялося, що принц Уельський Вільям намагався заблокувати будь-які шанси на повернення принца Гаррі до королівської родини, попри те, що герцог Сассекський, як повідомляється, висловлював зацікавленість у частковому поверненні до виконання обов’язків.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон готують принца Джорджа до королівських обовʼязків.

Також Фокус писав про план операції на випадок смерті короля Чарльза ІІІ.