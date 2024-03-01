"Может заменить короля": вероятность возвращения принца Гарри к обязанностям очень высока

Младший сын британского короля Гарри сложил королевские обязанности в 2020 году, переехав с женой Меган Маркл в США. Впрочем, вскоре все может измениться.

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По словам бывшего дворецкого короля Великобритании Чарльза III, суверен вскоре может привлечь своего младшего сына, принца Гарри, к выполнению королевских обязанностей. Об этом пишет New York Post.

Герцог Сассекский может быстро вернуться в королевскую семью, поскольку его отцу, который пережил в начале 2024 года операцию из-за увеличенной простаты, диагностировали рак. Теперь британский монарх практически не появляется на публике, а значительную часть обязанностей взяли на себя королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и другие члены семьи.

"Король четко дал понять, что [Гарри] является частью его семьи и всегда будет частью его семьи, но что касается рабочей части, это будет то, что мы увидим только со временем", — рассказывает экс-дворецкий Грант Гаррольд.

Король Чарльз III, принц Гарри и королева Камилла Фото: Getty Images

"Вполне возможно, что учитывая последние события... он может попросить Гарри взять на себя другие обязанности", — добавляет он.

Гаррольд напомнил, что принц Гарри, хоть и не работающий член семьи, однако остается их частью и государственным советником, а это означает, что герцог Сассекский может вмешаться, когда его отец будет не в состоянии выполнять свои обязанности.

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Технически он может заменить короля. Если бы он до сих пор не был государственным советником, то это было бы совсем другое дело", — добавил бывший дворецкий.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям пытался заблокировать любые шансы на возвращение принца Гарри в королевскую семью, несмотря на то, что герцог Сассекский, как сообщается, выражал заинтересованность в частичном возвращении к исполнению обязанностей.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят принца Джорджа к королевским обязанностям.

Также Фокус писал о плане операции на случай смерти короля Чарльза ІІІ.