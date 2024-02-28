Принц Гаррі хоче приїхати з дітьми до Великої Британії, — джерела

Герцог Сассекський розглядає можливість візиту до Європи разом з родиною на честь 10-річчя Ігор Нескорених. Втім, Меган Маркл може бути проти ідеї чоловіка.

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Принц Гаррі "дуже захоплений" ідеєю повернутися до Великої Британії разом зі своєю дружиною Меган Маркл і двома їхніми дітьми, Лілібет та Арчі. Про це пише OK! Magazine.

Менший син британського короля Чарльза ІІІ планує повернутися до королівської родини, але, схоже, його дружина "побоюється" цієї ідеї.

Джерела розповідають, що з тих пір, як герцог Сассекський відвідав свого хворого на рак батька в Лондоні на початку лютого 2024, він планує ще більше подорожей до Європи.

"Гаррі дуже хоче, щоб вся його родина приєдналася до нього. Для нього важливо, щоб вони продемонстрували єдиний фронт і зосередилися на наведенні мостів з рештою королівської родини", — зізнається інсайдер.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Джерело стверджує, що батько двох дітей наразі веде "переговори на рівні уряду" щодо можливого повернення до Великої Британії в травні 2024 для святкування 10-ї річниці Ігор Нескорених.

Урочистості мають відбутися в соборі Святого Павла. Втім, чи приєднаються його засновника Ігор його дружина та двоє дітей, наразі точно невідомо.

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Він впевнений, що хоче, щоб Меган і діти приєдналися до нього, але я думаю, що вона може боятися, і я думаю, що вона вважає перебування у Великій Британії дуже незручним", — додає джерело.

Нагадаємо, примирення принца Гаррі з королівською родиною може розтягнутися на роки.

Також Фокус писав про заздрість принца Вільяма до принца Гаррі.