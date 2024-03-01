Таємний знак королеви Камілли: вона прихильна до принца Гаррі, але не до Меган Маркл (відео)

У принца Гаррі та королеви Камілли протягом багатьох років були складні стосунки. Раніше герцог Сассекський назвав свою мачуху "небезпечною" і "лиходійкою".

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29 лютого королева-консорт зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською в Кларенс-Гаусі. На відео з візиту видно, як Камілла і перша леді розмовляють у Садовій кімнаті, де виставлено світлини королівської сім'ї, включно з портретами принца Гаррі, покійної королеви Єлизавети ІІ і зображенням короля Чарльза ІІІ, який тримає на руках одного з його онуків, повідомляє Мirror.

На думку журналістів, портрет принца Гаррі може вказувати на те, що напруженість між герцогом Сассекським і його мачухою може бути не такою сильною, як вважалося раніше. Але дружина Гаррі Меган Маркл помітно була відсутня серед сімейних портретів. Це може свідчити про лояльне ставлення королеви Камілли до свого пасинка і негативне до його дружини.

Раніше, у своїх мемуарах "Запасний", герцог Сассекський описав дружину свого батька як "небезпечну", "злу" і "лиходійку", намагаючись змінити уявлення про неї громадськості. Він також заявив, що Камілла "принесла його в жертву", щоб поліпшити своє становище, і звинуватив її у витоку в пресу історій про його дружину Меган Маркл. Гаррі написав: "У мене складні почуття з приводу набуття мачухи, яка, як я думаю, нещодавно принесла мене в жертву на своєму особистому піар-алтарі".

Як повідомляється, принц Гаррі в лютому сильно "обурив" свою мачуху під час своєї швидкоплинної зустрічі з батьком, королем Чарльзом, оскільки не отримав схвалення на візит від королівської сім'ї. Він прилетів зі США до Великої Британії через день після того, як діагноз раку в монарха був публічно підтверджений. Гаррі провів близько півгодини зі своїм батьком у Кларенс-Гаусі і, незважаючи на їхню коротку зустріч, Чарльз був вражений візитом свого молодшого сина.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що шлях принца Гаррі до примирення з королівською сім'єю може зайняти роки. Герцогу Сассекському необхідно завоювати "довіру". На думку журналістів, принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії зі своїм хворим батьком.