Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз ІІІ дав своїй невістці Меган Маркл

Чарльз придумав для своєї невістки Меган Маркл прізвисько, яке дає уявлення про те, що він насправді думає про дружину свого молодшого сина. Воно зовсім не образливе, проте відображає її сутність.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл відома під безліччю прізвиськ і титулів, але, схоже, є одне, яке їй дав саме нинішній король Англії, повідомляє Мirror.

Король Чарльз дав герцогині Сассекській прізвисько ще тоді, коли Меган і принц Гаррі були активними членами королівської родини.

Однак, подружжя Меган і Гаррі "зробило крок назад" у січні 2020 року і переїхало до Каліфорнії. Але 2017 року Чарльз, коли ще був принцом Уельським, дав прізвисько своїй невістці, яке показало Меган у позитивному світлі.

Повідомляється, що, за словами королівського історика і письменниці Кеті Ніколл, Чарльз називав Меган "Вольфрамом". Про це вона написала в книзі "Нові члени королівської сім'ї: спадщина королеви Єлизавети і майбутнє корони".

"Чарльз прозвав свою майбутню невістку "Вольфрам" через її стійкість. Вольфрам — це тип металу, який відомий своєю надзвичайною міцністю і труднощами обробки", — написала Ніколл.

Неясно, чи використовує Чарльз досі це прізвисько для опису Меган. У неї та її чоловіка принца Гаррі були натягнуті стосунки з королівською родиною. Пара розкритикувала ставлення до них багатьох членів монаршої сім'ї в різних інтерв'ю та документальному серіалі.

Але зараз Гаррі, схоже, намагається відновити зв'язок зі своїм батьком після того, як на початку цього року Чарльзу поставили діагноз раку.

Повідомляють, що молодший син короля хоче взяти з собою своїх дітей, чотирирічного Арчі та дворічну Лілбет, у наступну поїздку, щоб відвідати батька.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що шлях принца Гаррі до примирення з королівською сім'єю може зайняти роки. Герцогу Сассекському необхідно завоювати "довіру". На думку журналістів, принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії зі своїм хворим батьком.