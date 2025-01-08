Бальдони рассказал, что Лайвли прогнала его с красной дорожки на премьере фильма

Джастин Бальдони утверждает, что Блейк Лайвли развернула против него масштабную пиар-кампанию, чтобы "забрать" фильм.

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40-летний актер и режиссер Джастин Бальдони, на которого подала в суд 37-летняя актриса Блейк Лайвли, не собирается терпеть обвинения в свой адрес и намерен ответить симметрично. В частности на шоу Мегин Келли он рассказал, что Лайвли далеко не такая простая, как хочет казаться.

Обращаясь к своей "команде мечты", которая монтировала фильм "Все закончится на нас", он отметил:

"В то, что могло бы стать одним из самых прекрасных вечеров в моей жизни с точки зрения карьеры, меня буквально отправили в подвал со всеми моими друзьями и семьей больше чем на час. Мне не разрешали показываться, она (Блейк) не хотела, чтобы я находился рядом с ней или остальными актерами. Итак, они увели меня с ковровой дорожки и отправили нас в подвал. Мы были там вместе, мои друзья и семья, люди, которые любят меня больше всего", – поведал актер.

Джастин Бальдони и его адвокат Брайан Фридман на шоу Мегин Келли

По его словам, они начали смеяться из-за понимания того, что что в ночь, которая должна была стать триумфом, оказались в подвале:

"Мы все были радостны и смеялись, потому что ничто из этого д***ма не имеет значения. Мы не для этого в этом бизнесе, чтобы посещать премьеры и быть отмеченными таким образом. Мы в этом бизнесе, потому что мы художники и верим в то, что делаем. Мы хотим создавать искусство, которое трогает души людей и может трогать людей. И это то, что мы сделали. И я верю, что это последует за нами, правда восторжествует, а свет и любовь победят".

В свою очередь адвокат Бальдони Брайан Фридман ответил на заявление Лайвли о том, что Бальдони отстранили от премьеры за то, что он преследовал ее.

"Если бы она [Лайвли] подверглась сексуальным домогательствам в такой степени в этом фильме и в этой ситуации… она бы не вернулась к фильму. Они сели и обсудили, в чем заключались ее жалобы. К сожалению, она на самом деле не читала книгу и не понимала, о чем книга. То, что Джейми Хит, партнер Джастина, показал порнографию, если вы посмотрите на фактическую жалобу, которую они подали, там говорится, что это порнография, но то, что Джейми Хит показал ей, было неподвижным видео домашних родов, потому что они обсуждали сцену о родах, и вы знаете, что это не порнография", – объяснил юрист.

Он также напомнил, что фильм был об абьюзе, и в картине присутствовали сексуальные сцены с грубым поведением, и каждый раз, когда кто-то из актеров чувствовал себя некомфортно, Джастин брал на себя ответственность за это.

Фридман добавил, что его команда "собирается разместить каждый отдельный документ на веб-сайте, чтобы общественность могла прочитать и сделать собственные выводы.

"И они могут определить, были ли сексуальные домогательства, была ли клеветническая кампания или была месть, потому что у нас есть доказательства и квитанции, которые абсолютно и недвусмысленно показывают, что это неправда", – утверждает адвокат.

Бальдони и Лайвли сыграли супругов в фильме "Все закончится на нас" Фото: Кадр из фильма

Ранее он говорил, что у него есть доказательства того, что Лайвли издевалась над Бальдони:

"До боли иронично, что Блейк Лайвли обвиняет Джастина Бальдони в использовании СМИ в качестве оружия, когда ее собственная команда организовала эту жестокую атаку, отправив The New York Times грубо отредактированные документы еще до подачи жалобы. Мы публикуем все доказательства, которые покажут схему издевательств и угроз с целью захватить фильм. Ничто из этого не станет сюрпризом, поскольку в соответствии со своим прошлым поведением Блейк Лайвли использовала других людей для передачи этих угроз и издевательств, чтобы получить то, что она хотела. У нас есть все квитанции и многое другое".

Джастин Бальдони на премьере фильма "Все закончится на нас"

Тем временем команда Лайвли теперь обвиняет Бальдони в том, что его клеветническая кампания против нее привела к тому, что она понесла "финансовый ущерб", который "продолжается и по сей день". Она утверждает, что ее бренд средств по уходу за волосами Blake Brown и две ее линейки напитков Betty Buzz и Betty Booze понесли огромные убытки в продажах из-за негативной реакции, которую она получила.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли привела Райана Рейнольдса на встречу с Джастином Бальдони.