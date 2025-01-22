Джастин Бальдони разоблачил вранье Блейк Лайвли одним видео

Юристы актера хотели доказать, что сцена, которую упоминала Лайвли в своем иске против Бальдони, не имеет даже намека на домогательства. Однако юрилическая команда актрисы уверена в обратном.

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Юридическая команда американского актера итальянского происхождения и режиссера фильма "Все закончится на нас" Джастина Бальдони и его адвокат Брайан Фридман обнародовали 10-минутное видео со съемок картины с ним и Блейк Лайвли в главных ролях. Это было сделано, чтобы опровергнуть обвинения Лайвли ее партнера в сексуальных домогательствах, и что Бальдони вел себя неподобающим образом во время съемок сцены медленного танца в баре для фильма, пишет Forbes. Съемки проходили на студии Wayfarer Studio.

Защита Джастина подчеркивает, что на кадрах четко видно: оба актера явно вели себя "в рамках сцены, с взаимным уважением и профессионализмом".

Видео включает в себя три дубля одной и той же сцены и является полной записью, снятой для этой сцены, во время которой Лайвли утверждала в иске, что Балдони "наклонился вперед и медленно провел губами от ее уха и вниз по ее шее, говоря: "Это так приятно пахнет". Кадры показывают похожее взаимодействие, где Балдони уткнулся носом в шею Лайвли, и она сказала: "Я, наверное, испачкаю тебя автозагаром", на что он ответил: "Это приятно пахнет".

В другой сцене Бальдони наклоняется, чтобы поцеловать Лайвли, и она отстраняется, говоря: "Я думаю, нам следует поговорить. Я думаю, будет романтичнее, если мы будем танцевать и разговаривать".

В свою очередь команда Лайвли говорит, что кадры полностью подтверждают ее рассказ, и "любая женщина, к которой неподобающим образом прикасались на рабочем месте, узнает дискомфорт мисс Лайвли".

"Джастин Бальдони и его адвокат могут надеяться, что этот последний трюк опередит порочащие улики против него, но само видео изобличает. Каждый кадр опубликованной записи подтверждает до последней буквы то, что мисс Лайвли описала в пункте 48 своей жалобы. На видео видно, как мистер Бальдони неоднократно наклоняется к мисс Лайвли, пытается поцеловать ее, целует ее в лоб, трется лицом и ртом о ее шею, щелкает ее губу большим пальцем, ласкает ее, говорит ей, как хорошо она пахнет, и разговаривает с ней не так, как она хотела. Каждый момент этого был импровизацией мистера Бальдони без предварительного обсуждения или согласия, и без присутствия координатора интимной близости", – заявили в ответ юристы Блейк.

Адвокаты Бальдони слили в СМИ видео со съемок, но юридическая команда Лайвли нашла в нем подтверждение своим обвинениям

Актриса подала иск в начале января в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка против Бальдони, генерального директора Wayfarer Джейми Хита, публициста Дженнифер Абель и консультанта по связям с общественностью в кризисных ситуациях Мелиссы Натан. Бальдони и режиссер, и исполнительница главной роли в фильме, основанном на бестселлере Колин Гувер.

Она обвиняет Джастина в сексуальных домогательствах, а его и его сообщников — в организации клеветнической кампании.

"Что касается сцены с медленным танцем, Бальдони "позволил камере работать и заставил их исполнить сцену, но не играл в роли Райла. Вместо этого он разговаривал с мисс Лайвли не в роли себя. В какой-то момент он наклонился вперед и медленно провел губами от ее уха и вниз по шее, сказав: "Она так приятно пахнет". Ничего из этого даже отдаленно не было сделано в характере или основано на каком-либо диалоге в сценарии, и ничего не нужно было говорить, потому что, опять же, не было звука – мистер Бальдони ласкал миссис Лайвли ртом таким образом, который не имел никакого отношения к их ролям. Когда мисс Лайвли позже возразила против такого поведения, ответ мистера Бальдони был: "Я даже не испытываю к вам влечения"", – утверждает ее юридическая команда в иске.

В свою очередь Бальдони подал иск против Блейк и ее мужа Райана Рейнольдса, потребовав не менее $400 в качестве возмещения ущерба за ведение их собственной предполагаемой клеветнической кампании.

Ранее Фокус писал, почему Бальдони оказался в подвале на премьере фильма "Все закончится на нас". Мы также рассказывали, что он готовит еще один иск против Райана Рейнольдса.