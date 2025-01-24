Координаторка інтимних сцен прокоментувала злите в мережу відео з Бальдоні та Лайвлі

Міа Шехтер, яка консультувала акторів у багатьох великих проєктах, вважає, що відео свідчить на користь слів Лайвлі більше, ніж про правоту Бальдоні.

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Відео зі зйомок фільму "Все закінчиться на нас", яке юридична команда актора і режисера Джастіна Бальдоні оприлюднила в ЗМІ, щоб спростувати сексуальні домагання, про які Лайвлі заявила у своєму позові, можуть принести Бальдоні ще більше проблем, пише The Hollywood Reporter.

У кадрах, опублікованих таблоїдом, показано всі три дубля танцювальної сцени між Блейк і Джастіном, з якого випливає, що актори, вочевидь, мали чудові стосунки, перш ніж виконавиця головної ролі накинулася на свого колегу зі звинуваченнями.

Лайвлі, зі свого боку, відреагувала на публікацію кліпу, заявивши, що він доводить, що їй було некомфортно під час сцени.

У цій суперечці своє слово сказала Міа Шехтер, координаторка інтимних сцен. Вона не консультувала акторів фільму "Все закінчиться на нас", але працювала на таких проєктах як "Уроки хімії" на Apple TV+, "Біла ворона" на HBO і "Американська історія злочинів" на FX. За її словами, судячи з кадрів, Бальдоні дійсно змушував Лайвлі почуватися некомфортно.

"Насамперед він намагається її поцілувати. Вони, вочевидь, не обговорювали це заздалегідь, а вона весь час відсторонюється і не хоче цього робити", — сказала координаторка, зазначивши, що в сценарії в цій сцені не було жодного поцілунку.

Міа впевнена, що Джастін був зобов'язаний запитати у Блейк, що вона думає про поцілунки в сцені, але стверджує, що "він просто пішов на це. Вона відсторонилася, а потім він зробив це знову".

Шактер зазначила, що його ймовірна нездатність повідомити про це була "досить принизливою, як для актора, так і для режисера".

"Я не думаю, що будь-хто з них бреше. Я думаю, вони обидва говорять про свій власний досвід. Вони справді сильно розходяться в думках про такі речі, як професіоналізм, етикет, що доречно, що ні, що значить бути актором", — підкреслила співрозмовниця.

На запитання про динаміку влади між Лайвлі та Бальдоні Шехтер сказала:

"Хоча вона Блейк Лайвлі і може сказати "ні", і її не звільнять за те, що вона висловлює свою думку так, як може боятися хтось інший, вона все одно має й далі працювати з ним, зберігати мир і поводитися добре".

Міа також помітила на відео, як Лайвлі намагається заспокоїти партнера по майданчику і намагається зберегти посмішку на обличчі, і що "неясно", хто насправді головний.

Лайвлі стверджувала, що саме в цій сцені були присутні сексуальні домагання з боку Бальдоні

Підсумовуючи своє враження, Шехтер заявила, що не бачить у кліпі "виправдання Бальдоні", і що якби вона була координаторкою, то обговорила б, що подобається Лайвлі та чого хоче Бальдоні як режисер, щоб пару "не було захоплено зненацька".

Тим часом війна між акторами стає дедалі запеклішою. Після публікації відео, Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс подали юридичний запит, в якому зажадали видати захисний наказ, щоб зупинити адвокатів, які займаються "неналежною поведінкою". Вони стверджують, що проти актриси розгорнулася кампанія переслідування і ненависті.

За їхніми словами, Брайан Фрідман "порушує правила суду, які забороняють адвокату робити заяви для преси, що не мають стосунку до справи, але які можуть викликати упередженість присяжних.

Джерела, близькі до Балдоні, вважають "вкрай несправедливим накладати заборону на розголошення інформації після того, як New York Times зганьбила Джастіна в статті, яка, за їхніми словами, коштувала йому трьох робочих місць і сотень мільйонів доларів".

"Усе, чого хоче Джастін, — це опублікувати відео і текстові повідомлення, щоб довести хибність звинувачень. Неймовірно, що Блейк Лайвлі почала кампанію з викриття Джастіна, а потім одразу ж розвернулася і заявила, що хоче заборони на розголошення інформації, щоб Джастін не міг захистити себе", — кажуть вони.

Раніше Фокус писав, що косметичний бренд Блейк Лайвлі зазнав фінансових збитків після початку судових розглядів.