Координатор интимных сцен прокомментировала слитое в сеть видео с Бальдони и Лайвли

Миа Шехтер, которая консультировала актеров во многих крупных проектах, считает, что видео говорит в пользу слов Лайвли больше, чем о правоте Бальдони.

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Видео со съемок фильма "Все закончится на нас", которое юридическая команда актера и режиссера Джастина Бальдони обнародовала в СМИ, чтобы опровергнуть сексуальные домогательства, о которых Лайвли заявила в своем иске, могут принести Бальдони еще больше проблем, пишет The Hollywood Reporter.

В кадрах, опубликованных таблоидом, показаны все три дубля танцевальной сцены между Блейк и Джастином, из которого следует, что актеры, по всей видимости, были в прекрасных отношениях, прежде чем исполнительница главной роли набросилась на своего коллегу с обвинениями.

Лайвли, в свою очередь, отреагировала на публикацию клипа, заявив, что он доказывает, что ей было некомфортно во время сцены.

В этом споре свое слово сказала Миа Шехтер, координатор интимных сцен. Она не консультировала актеров фильма "Все закончится на нас", но работала на таких проектах как "Уроки химии"на Apple TV+, "Белая ворона" на HBO и "Американская история преступлений" на FX. По ее словам, судя по кадрам, Бальдони действительно заставлял Лайвли чувствовать себя некомфортно.

"В первую очередь он пытается ее поцеловать. Они, явно, не обсуждали это заранее, а она все время отстраняется и не хочет этого делать", – сказала координатор, отметив, что в сценарии в этой сцене не было ни одного поцелуя.

Миа уверена, что Джастин был обязан спросить у Блейк, что она думает о поцелуях в сцене, но утверждает, что "он просто пошел на это. Она отстранилась, а затем он сделал это снова".

Шактер отметила, что его предполагаемая неспособность сообщить об этом была "довольно унизительной, как для актера, так и для режиссера".

"Я не думаю, что кто-либо из них лжет. Я думаю, они оба говорят о своем собственном опыте. Они действительно сильно расходятся во мнениях о таких вещах, как профессионализм, этикет, что уместно, что нет, что значит быть актером", – подчеркнула собеседница.

На вопрос о динамике власти между Лайвли и Бальдони Шехтер сказала:

"Хотя она Блейк Лайвли и может сказать "нет" и не будет уволена за то, что высказывает свое мнение так, как может бояться кто-то другой, она все равно должна продолжать работать с ним, сохранять мир и вести себя хорошо".

Миа также заметила на видео, как Лайвли пытается успокоить партнера по площадке и пытается сохранить улыбку на лице, и что "неясно", кто на самом деле главный.

Лайвли утверждала, что именно в этой сцене присутствовали сексуальные домогательства со стороны Бальдони

Подытоживая свое впечатление, Шехтер заявила, что не видит в клипе "оправдания Бальдони", и что если бы она была координатором, то обсудила бы, что нравится Лайвли и чего хочет Бальдони как режиссер, чтобы пара "не была застигнута врасплох".

Тем временем война между актерами становится все яростнее. После публикации видео, Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс подали юридический запрос, в котором потребовали выдать защитный приказ, чтобы остановить адвокатов, занимающихся "ненадлежащим поведением". Они утверждают, что против актрисы развернулась кампания преследования и ненависти.

По их словам, Брайан Фридман "нарушает правила суда, запрещающие адвокату делать заявления для прессы, не имеющие отношения к делу, но которые могут вызвать предвзятость присяжных.

Источники, близкие к Балдони, считают "крайне несправедливым налагать запрет на разглашение информации после того, как New York Times опорочила Джастина в статье, которая, по их словам, стоила ему трех рабочих мест и сотен миллионов долларов".

"Все, чего хочет Джастин, — это опубликовать видео и текстовые сообщения, чтобы доказать ложность обвинений. Невероятно, что Блейк Лайвли начала кампанию по разоблачению Джастина, а затем тут же развернулась и заявила, что хочет запрет на разглашение информации, чтобы Джастин не мог защитить себя", – говорят они.

Ранее Фокус писал, что косметический бренд Блейк Лайвли понес финансовые убытки после начала судебных разбирательств.