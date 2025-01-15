Обязаны ли СМИ удалять негативные комментарии читателей о чиновниках: в Раде объяснили

По словам инициатора законопроекта Ярослава Юрчишина, медиа может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде.

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В социальных сетях активно обсуждают законопроект №11321, который якобы обязывает медиа удалять негативные комментарии читателей в адрес политиков и чиновников. Однако инициатор законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заверил, что "это ложь" и "никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии".

"Отвечая на десятки комментариев и новостей: мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований", — отметил народный избранник в Telegram.

Юрчишин объяснил, что предусматривает законопроект №11321 Фото: Скриншот Юрчишин объяснил, что предусматривает законопроект №11321 Фото: Скриншот

Юрчишин пояснил, что и раньше медиа могли быть привлечены к ответственности за комментарии, которые нарушают закон. Новый закон лишь уточняет процедуру:

Если комментарий признан нарушающим закон : СМИ может удалить его в течение трех дней после получения информации от суда и избежать ответственности.

: СМИ может удалить его в течение трех дней после получения информации от суда и избежать ответственности. Если редакция поддерживает комментарий: медиа имеет право оставить его и защищать свою позицию в суде.

"Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за перевод высказываний чиновников, а не прямое их цитирование. Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо прямо, а передадут слова", — добавил нардеп.

Юрчишин отметил, что во время разработки документа проводились консультации с ключевыми организациями, которые занимаются защитой медиа.

Напомним, 14 января Верховная Рада Украины приняла в целом как законопроект №11321, по которому онлайн-медиа будут освобождаться от ответственности за негативные комментарии читателей, если СМИ удалят их в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Нацсовета или постановления об открытии соответствующего производства судом.