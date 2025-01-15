Чи зобов'язані ЗМІ видаляти негативні коментарі читачів про чиновників: у Раді пояснили

За словами ініціатора законопроєкту Ярослава Юрчишина, медіа може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді.

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У соціальних мережах активно обговорюють законопроєкт №11321, який нібито зобов’язує медіа видаляти негативні коментарі читачів на адресу політиків і чиновників. Однак ініціатор законопроєкту, голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин запевнив, що "це брехня" і "ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі".

"Відповідаючи на десятки коментарів та новин: ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав", — зазначив народний обранець у Telegram.

Юрчишин пояснив, що передбачає законопроєкт №11321 Фото: Скриншот Юрчишин пояснив, що передбачає законопроєкт №11321 Фото: Скриншот

Юрчишин пояснив, що й раніше медіа могли бути притягнуті до відповідальності за коментарі, які порушують закон. Новий закон лише уточнює процедуру:

Якщо коментар визнано таким, що порушує закон : ЗМІ може видалити його протягом трьох днів після отримання інформації від суду і уникнути відповідальності.

: ЗМІ може видалити його протягом трьох днів після отримання інформації від суду і уникнути відповідальності. Якщо редакція підтримує коментар: медіа має право залишити його й захищати свою позицію в суді.

"Також законопроєктом ми звільняємо від відповідальності медіа за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування. Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова", — додав нардеп.

Юрчишин зазначив, що під час розробки документа проводилися консультації з ключовими організаціями, які займаються захистом медіа.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому як законопроєкт №11321, за яким онлайн-медіа будуть звільнятися від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо ЗМІ видалять їх впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Нацради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.