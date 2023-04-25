"Просил помощи в выборе подарка": в суде начался процесс по обвинению Трампа в изнасиловании

Джин Кэролл молчала о происшедшем 20 лет. Бывший президент назвал ее "психически больной", а заявление – "мистификацией" и "полной аферой".

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Во вторник, 25 апреля, начался гражданский процесс по обвинению бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании, которое якобы произошло в середине 1990-х годов, сообщает Reuters.

Федеральный суд Манхэттена рассматривает дело бывшего обозревателя журнала Elle Джин Кэролл, которая также обвиняет Трампа в диффамации.

Истица требует возмещения неуказанного ущерба за "значительную боль и страдания, длительный психологический ущерб и вторжение в частную жизнь", которые ей причинил ответчик.

По ее словам, встреча с Трампом в магазине Bergdorf Goodman состоялась в конце 1995 или в начале 1996 года. Он якобы попросил помощи в покупке подарка для другой женщины. Затем Трамп провел ее в раздевалку, где закрыл дверь и прижал ее к стене. Кэролл сказала, что вырвалась через две-три минуты.

Отмечается, что адвокаты Трампа могут попытаться подорвать доверие к истице, подчеркнув, что она не обратилась в полицию, хранила публичное молчание более двух десятков лет и не может вспомнить дату или даже месяц предполагаемого нападения.

Дональд Трамп отрицает все обвинения. Он назвал ее "психически больной", поскольку она впервые публично обвинила его в изнасиловании в июне 2019 года, а ее заявление – "мистификацией" и "полной аферой" в сообщении от октября 2022 года на своей платформе Truth Social.

Кроме того, бывший президент США заявил, что женщина выдумала встречу, чтобы прорекламировать свои мемуары, а также заметил, что она "не в его вкусе".

Ожидается, что суд продлится от одной до двух недель. Примечательно, что процесс начался в тот день, когда действующий президент Джо Байден сообщил, что будет баллотироваться на второй срок.

Другие юридические проблемы Трампа

Издание отмечает, что этот иск является лишь частью многих судебных процессов и расследований, с которыми столкнулся Трамп в последнее время.

4 апреля Трампу было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее согласие не раскрывать компрометирующую информацию об их своей сексуальной связи перед выборами. Бывший президент США не признал себя виновным.

Бывшему президенту также грозит:

Обвинения Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в гражданском мошенничестве в отношении его одноименной компании.

Уголовное расследование вмешательства в президентские выборы в Джорджии в 2020 году.

Уголовное расследование в отношении секретных правительственных документов, обнаруженных в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Расследование его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Во всех этих случаях Трамп отрицал правонарушения.

Кэрролл также подает в суд на Трампа за клевету после того, как он впервые отверг ее заявление об изнасиловании в июне 2019 года, когда он еще был президентом.

Напомним, в начале апреля на российском телевидении заявили, что бывший президент США Дональд Трамп "готовит плацдарм", который якобы позволит США заключить сделку по мирному урегулированию войны в Украине. Во время интервью Fox News Трамп допустил, что Украина "не может выиграть" войну с Россией, а также предложил США остановить поставки военной помощи.

10 апреля СМИ писали, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с политическим консультантом Константином Килимником захват Российской Федерацией территорий Украины. В упомянутом разговоре шла речь о том, что для реализации плана Владимира Путина по оккупации части Украины необходимо "подмигивание" Дональда Трампа.