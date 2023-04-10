Путин ждал "подмигивания" Трампа, чтобы захватить Украину, – Newsweek (видео)

По данным журналистов, бывший глава предвыборного штаба Трампа обсуждал "мирный план для восточной Украины, выгодный Кремлю" с представителями Украины, поддерживаемыми Кремлем.

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Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с политическим консультантом Константином Килимником захват Российской Федерацией территорий Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на бывшего помощника прокурора США Эндрю Вайсманна.

По словам американского адвоката, в упомянутом разговоре шла речь о том, что для реализации плана Владимира Путина по оккупации части Украины необходимо "подмигивание" Дональда Трампа.

Эндрю Вайсманн о планах Владимира Путина

Авторы публикации отметили, что Вайсманн принимал участие в расследовании вмешательства России на президентские выборы в США в 2016 году. Результаты расследования были изложены в отчете, опубликованном в 2020 году. В документе сообщалось, что Кремль пытался влиять на выборы посредством "агрессивных и многогранных усилий".

Пол Манафорт был обвинен в мошенничестве и заговоре. Согласно отчету, он сотрудничал с украинскими лицами, поддерживаемыми российскими властями, в частности с Константином Килимником.

В отчете сенатского комитета по разведке говорится, что Килимник и Манафорт обсуждали "мирный план для восточной Украины, выгодный Кремлю".

"Доступ Манафорта на высоком уровне и готовность делиться информацией с лицами, тесно связанными с российскими спецслужбами, в частности с Килимником, представляли серьезную контрразведывательную угрозу", — гласил документ.

Напомним, что 26 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если ему удастся снова стать американским лидером, то он сможет завершить войну в Украине "за 24 часа". Трамп утверждает, что если бы он остался в Белом доме, то Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение.

Ранее, 3 апреля, Дональд Трамп также сказал, что, будучи президентом, он хорошо ладил с Владимиром Путиным. Бывший глава США также заявил, что в конце концов Россия захватит всю Украину.