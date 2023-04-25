Джин Керолл мовчала про те, що сталося 20 років. Колишній президент назвав її "психічно хворою", а заяву – "містифікацією" та "повною аферою".

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У вівторок, 25 квітня, розпочався цивільний процес за звинуваченням колишнього президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні, яке нібито сталося у середині 1990-х років, повідомляє Reuters.

Федеральний суд Манхеттена розглядає справу колишнього оглядача журналу Elle Джин Керолл, яка також звинувачує Трампа у дифамації.

Позивач вимагає відшкодування невказаної шкоди за "значний біль та страждання, тривалу психологічну шкоду та вторгнення у приватне життя", які їй завдав відповідач.

За її словами, зустріч із Трампом у магазині Bergdorf Goodman відбулася наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Він нібито попросив допомоги у покупці подарунка для іншої жінки. Потім Трамп провів її в роздягальню, де зачинив двері та притиснув її до стіни. Керолл сказала, що вирвалася за дві-три хвилини.

Зазначається, що адвокати Трампа можуть спробувати підірвати довіру до позивачки, наголосивши, що вона не звернулася до поліції, зберігала публічну мовчанку понад два десятки років і не може згадати дату або навіть місяць нападу, що припускається.

Дональд Трамп заперечує усі звинувачення. Він назвав її "психічно хворою", оскільки вона вперше публічно звинуватила його у зґвалтуванні у червні 2019 року, а її заяву – "містифікацією" та "повною аферою" у повідомленні від жовтня 2022 року на своїй платформі Truth Social.

Крім того, колишній президент США заявив, що жінка вигадала зустріч, щоб прорекламувати свої мемуари, а також зауважив, що вона "не на його смак".

Очікується, що суд триватиме від одного до двох тижнів. Примітно, що процес розпочався того дня, коли чинний президент Джо Байден повідомив, що балотуватиметься на другий строк.

Інші юридичні проблеми Трампа

Видання зазначає, що цей позов є лише частиною багатьох судових процесів та розслідувань, з якими зіткнувся Трамп останнім часом.

4 квітня Трампу було пред'явлено звинувачення у злочині, пов'язаному з виплатою 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за її згоду не розкривати компрометуючу інформацію про їхній сексуальний зв'язок перед виборами. Колишній президент США не визнав себе винним.

Колишньому президентові також загрожує:

Звинувачення Генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс у цивільному шахрайстві щодо його однойменної компанії.

Кримінальне розслідування втручання у президентські вибори у Джорджії у 2020 році.

Кримінальне розслідування щодо секретних урядових документів, виявлених у його резиденції у Мар-а-Лаго.

Розслідування його ролі у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

У всіх цих випадках Трамп заперечував правопорушення.

Керролл також подає до суду на Трампа за наклеп після того, як він уперше відкинув її заяву про зґвалтування у червні 2019 року, коли він ще був президентом.

Нагадаємо, на початку квітня на російському телебаченні заявили, що колишній президент США Дональд Трамп "готує плацдарм", який нібито дозволить США укласти угоду щодо мирного врегулювання війни в Україні. Під час інтерв'ю Fox News Трамп припустив, що Україна "не може виграти" війну з Росією, а також запропонував США зупинити постачання військової допомоги.

10 квітня ЗМІ писали, що ексглава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт обговорював із політичним консультантом Костянтином Килимником захоплення Російською Федерацією територій України. У згаданій розмові йшлося про те, що для реалізації плану Володимира Путіна щодо окупації частини України необхідне "підморгування" Дональда Трампа.