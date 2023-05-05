"Продолжай борьбу": Трамп появился на конференции в Венгрии и похвалил Орбана (видео)

Бывший американский президент заявил, что сторонники консервативного мировоззрения ведут "историческую битву" за идеи, которые спасут западную цивилизацию.

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки выступил на Конференции консервативного политического действия, которая прошла в Будапеште. Видео с речью лидера республиканцев опубликовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 мая.

В своем обращении Трамп заявил, что сторонники консервативного мировоззрения ведут "историческую битву", а также назвал венгерского премьера "выдающимся лидером".

"Это идеи, которые объединяют наше движение, и это идеи, которые спасут западную цивилизацию. Как вы знаете, сейчас мы ведем историческую битву с марксистскими глобалистами и коммунистами во всем мире", — заявил экс-президент США.

Трамп также сказал, что основами свободного общества являются вера и семья, а также добавил, что верит в роль традиции, закона и свободы слова.

"Продолжай борьбу и никогда не колеблись в защиту нашей свободы и нашей цивилизации", — заключил Дональд Трамп.

Обращение Дональда Трампа на Конференции консервативного политического действия

Как отмечают в издании Newsweek, Трамп не числился среди спикеров или приглашенных гостей на конференции в Будапеште. Также сообщается, что он предварительно записал видеообращение, которые было показано на второй день мероприятия.

Напомним, что 4 мая на Конференции консервативного политического действия выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик заявил, что если бы Дональд Трамп остался президентом США, то полномасштабной войны Украины с Россией можно было бы избежать.

Мы также писали о том, что 4 мая Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление касательно окончания войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы снова стал американским президентом.

Ранее, 10 апреля, мы также писали о том, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с политическим консультантом Константином Килимником захват территорий Украины Российской Федерацией.