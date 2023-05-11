Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем і заявив, що може завершити війну за добу

Колишній американський президент не став прямо відповідати на запитання про те, чи хоче він перемоги України, а лише заявив, — "я хочу, щоб вони перестали вмирати".

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45-й президент Сполучених Штатів Америки під час дебатів із виборцями в Манчестері (штат Нью-Гемпшир) заявив, що зараз не час називати президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. Про це у четвер, 11 травня, повідомляє американський телеканал CNN.

"Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити цю справу [війну в Україні]. Якщо він буде воєнним злочинцем, люди хапатимуть його і страчуватимуть, він боротиметься набагато сильніше, ніж за інших обставин. Це те, що можна обговорити пізніше", — заявив Трамп.

Колишній президент Трамп не став говорити, чи хоче він, щоб Росія чи Україна виграли війну, коли його спитала ведуча дебатів Кейтлен Коллінз із CNN.

"Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, як усе залагодити, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей", — сказав він.

На друге питання модератора про те, чи хоче колишній президент перемоги України, Трамп не став відповідати прямо, сказавши, що хоче, щоб "усі перестали вмирати".

"Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин", — заявив Трамп.

Кейтлін Буассоно, виборчиня-республіканка, яка вперше голосуватиме у 2024 році, запитала колишнього президента Дональда Трампа, чи підтримує він військову допомогу США Україні і як би він упорався з загрозою, яка походить від президента Росії Володимира Путіна. Трамп відповів, що війни не було б, якби він був президентом.

"Якщо я стану президентом, я врегулюю цю війну за один день, за 24 години", — сказав Трамп.

Колишній президент США додав, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та з Володимиром Путіним.

"У них обох є слабкі сторони, у них обох є сильні сторони і протягом 24 годин ця війна буде врегульована. Вона буде закінчена, абсолютно закінчена", — сказав Трамп.

На уточнювальне запитання Трамп відповів, що помилкою Путіна було вдертися до України. За його словами, цього не сталося б, якби він був президентом.

У міській ратуші Манчестера штату Нью-Гемпшир 10 травня проходили дебати CNN з Дональдом Трампом, де колишній президент відповідав на питання республіканців та інших виборців як кандидат на президентських виборах 2024 року. Ведуча передачі CNN This Morning Кейтлен Коллінз виступила як модератор. Це перший виступ Трампа на CNN після виборів 2016 року.

Як відреагував на дебати президент США Джо Байден

Як повідомляє CNN, президент США Джо Байден не дивився дебати CNN із колишнім президентом Дональдом Трампом. Глава держави летів з Нью-Йорка до Вашингтона, округу Колумбія, коли відбувався захід, і телевізори на борту літака були налаштовані на інший канал — за винятком кабіни для преси, яка дивилася CNN.

Однак передвиборча команда Байдена та офіційні представники демократів уважно стежили за тим, що відбувається, і вважають, що деякі коментарі колишнього президента послужать їжею для реклами та цифрового контенту в майбутньому.

Примітно, що політичний обліковий запис Байдена вже розмістив у Твіттері відео, в якому коментарі колишнього президента про 6 січня зіставлені із зображеннями бунтівників у Капітолію США у 2021 році.

Нагадаємо, 9 травня суд визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керрол. Трамп зобов'язаний виплатити жертві $5 мільйонів за наклеп і завдану шкоду репутації.

Раніше, 5 травня, стало відомо, що Дональд Трамп виступив на конференції консервативної політичної дії, яка відбулася у Будапешті. Колишній американський президент заявив, що прихильники консервативного світогляду ведуть "історичну битву" за ідеї, які врятують західну цивілізацію.