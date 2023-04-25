Минобороны Великобритании передало Украине боеприпасы для Challenger 2 с обедненным ураном

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хэппи рассказал, что Минобороны не контролирует, откуда ВСУ ведут обстрелы предоставленными снарядами. Он намекнул, что даже при отсутствии таких обязательств страна может помочь в обезвреживании боеприпасов после завершения войны.

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Украина получила тысячи боеприпасов для танков Challenger 2 от Великобритании. Это известно из ответа государственного министра вооруженных сил и должностного лица Министерства обороны страны Джеймса Хэппи на запрос представителя партии "Альба" Кенни Макаскилла, опубликованного 25 апреля на сайте британского парламента.

"Мы отправили в Украину тысячи боеприпасов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования украинской стороной предоставленных комплектов", — написал Хеппи.

Министр пояснил, что Великобритания не контролирует, откуда совершают атаки полученными боеприпасами защитники Украины. По словам чиновника, теперь за них ответственны ВСУ.

"Поставленные Великобританией танки Challenger 2 и переданные Украине боеприпасы с обедненным ураном теперь находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Министерство обороны не производит мониторинг мест, откуда ведутся обстрелы со стороны ВСУ в Украине", — подчеркнул Хэппи.

Также Макаскилл спросил чиновника Минобороны о том, обязано ли британское министерство помогать впоследствии в обезвреживании снарядов с обедненным ураном. Хеппи ответил, что долга такого нет, однако Великобритания стремится принять участие в восстановлении Украины после войны.

"Мы по-прежнему стремимся помочь Украине выйти из этой войны безопасной, успешной и свободной, и мы поддерживаем ряд мер, направленных на удовлетворение неотложных потребностей Украины, восстановление необходимой инфраструктуры и услуг, а также заложение основы для ее долгосрочного восстановления и послевоенной реконструкции", – отметил министр вооруженных сил Великобритании.

Напомним, 18 апреля пресс-служба Вооруженных сил Великобритании сообщила о предоставлении Украине 14 танков Challenger 2. Также в британских ВС пообещали, что их инструкторы научат украинских военных управлять техникой.

Позже, 24 апреля, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что поставки отдельных единиц танков М1 Abrams в Украину планируют завершить до конца 2023 года.