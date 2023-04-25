Міноборони Великобританії передало Україні боєприпаси для Challenger 2 зі збідненим ураном

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хеппі розповів, що Міноборони не контролює, звідки ЗСУ ведуть обстріли наданими снарядами. Він натякнув, що навіть попри відсутність таких зобов’язань країна може допомогти у знешкодженні боєприпасів після завершення війни.

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Україна отримала тисячі боєприпасів до танків Challenger 2 від Великобританії. Це відомо з відповіді державного міністра збройних сил та посадовця Міністерства оборони країни Джеймса Хеппі на запит представника партії "Альба" Кенні Макаскілла, опублікованої 25 квітня на сайті британського парламенту.

"Ми відправили в Україну тисячі боєприпасів до Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо коментувати показники використання українською стороною наданих комплектів", — написав Хеппі.

Міністр пояснив, що Великобританія не контролює, звідки здійснюють атаки отриманими боєприпасами захисники України. За словами посадовця, тепер за них відповідальні ЗСУ.

"Поставлені Великобританією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер перебувають під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, звідки ведуться обстріли з боку ЗСУ в Україні", — підкреслив Хеппі.

Також Макаскілл запитав посадовця Міноборони про те, чи зобов’язане британське міністерство допомагати згодом у знешкодженні снарядів зі збідненим ураном. Хеппі відповів, що обов’язку такого немає, однак Великобританія прагне взяти участь у відновленні України після війни.

"Ми як і раніше прагнемо допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, успішною та вільною, і ми підтримуємо низку заходів, спрямованих на задоволення нагальних потреб України, відновлення необхідної інфраструктури та послуг, а також закладення основи для її довгострокового відновлення та післявоєнної реконструкції", — зазначив міністр збройних сил Великобританії.

Нагадаємо, 18 квітня пресслужба Збройних сил Великобританії повідомила про надання Україні 14 танків Challenger 2. Також у британських ЗС пообіцяли, що їхні інструктори навчать українських військових керувати технікою.

Пізніше, 24 квітня, представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що постачання окремих одиниць танків М1 Abrams в Україну планують завершити до кінця 2023 року.