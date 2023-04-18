Великобританія передала Україні 14 танків Challenger 2

Українські танкісти вже вміють керувати цими бойовими машинами. Їх навчали британські військові інструктори.

Related video

Великобританія передала Україні 14 Challenger 2. Про це повідомила пресслужба британських ЗС у вівторок, 18 квітня, у своєму офіційному Facebook-акаунті.

"Великобританія передала Україні 14 Challenger 2. Інструктори Сполученого Королівства навчили українських військовослужбовців керувати цими танками та використовувати їх на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про танк Challenger 2

Маса: 62,5 тонни (61,5 довгої тонни; 68,9 короткої тонни), при бойовій масі 75,0 тонни (73,8 довгої тонни; 82,7 короткої тонни) з додатковими модулями броні.

Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, зарядний/оператор, водій)

Основне озброєння: 120-мм нарізна гармата L30A1 з боєзапасом 47 снарядів.

Допоміжне озброєння: спарений 7,62-мм танковий кулемет L94A1 EX-34, 7,62-мм кулемет L37A2 у люку оператора/заряджання.

Двигун: дизельний двигун Perkins CV12-6A V12 об'ємом 26,1 літра, 1200 к.с. (890 кВт)

Підвіска: Гідропневматична підвіска

Запас палива: 1592 літри

Робочий діапазон: 550 км (340 миль) дорогою, 250 км (160 миль) бездоріжжям на внутрішньому паливі.

Максимальна швидкість: 59 км/год (37 миль/год) дорогою, 40 км/год (25 миль/год) бездоріжжям.

Challenger 2 – основний бойовий танк, призначений для знищення інших танків. Він використовувався британською армією в операціях у Боснії та Герцеговині, Косово та Іраку і жодного разу не зазнав втрат від рук супротивника.

Побудований у Великій Британії компанією Vickers Defense Systems, нині BAE Systems and Land Armaments, він був розроблений як заміна танку Challenger 1 в 1986 році і є на озброєнні британської армії з липня 1994 року.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Бен Уоллес підтвердив, що Лондон направить Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. З його слів, Британія стане першою країною, яка передасть Україні основні бойові танки західних країн.

18 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2. Літаки CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади доставили збройним силам України сучасну бронетехніку.

17 квітня народний депутат Юрій Мисягін розповів, що Збройні сили України вже отримали танки PT-91 Twardy з Польщі та використовують їх на полігонах. Кількість одиниць танків у партії невідома.