Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2

Украинские танкисты уже умеют управлять этими боевыми машинами. Их обучали британские военные инструкторы.

Related video

Великобритания передала Украине 14 Challenger 2. Об этом сообщила пресс-служба британских ВС во вторник, 18 апреля, в своем официальном Facebook-аккаунте.

"Великобритания передала Украине 14 Challenger 2. Инструкторы Соединенного Королевства обучили украинских военнослужащих управлять этими танками и использовать их на поле боя", – говорится в сообщении.

Что известно о танке Challenger 2

Масса: 62,5 тонны (61,5 длинных тонны; 68,9 коротких тонны), при боевой массе 75,0 тонны (73,8 длинных тонны; 82,7 коротких тонны) с дополнительными модулями брони.

Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий/оператор, водитель)

Основное вооружение: 120-мм нарезная пушка L30A1 с боезапасом 47 снарядов.

Вспомогательное вооружение: спаренный 7,62-мм танковый пулемет L94A1 EX-34, 7,62-мм пулемет L37A2 в люке оператора/заряжающего.

Двигатель: дизельный двигатель Perkins CV12–6A V12 объемом 26,1 литра, 1200 л.с. (890 кВт)

Подвеска: Гидропневматическая подвеска

Запас топлива: 1592 литра

Рабочий диапазон: 550 км (340 миль) по дороге, 250 км (160 миль) по бездорожью на внутреннем топливе.

Максимальная скорость: 59 км/ч (37 миль/ч) по дороге, 40 км/ч (25 миль/ч) по бездорожью.

Challenger 2 — основной боевой танк, предназначенный для уничтожения других танков. Он использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке и ни разу не потерпел потерь от рук противника.

Построенный в Великобритании компанией Vickers Defense Systems, ныне BAE Systems and Land Armaments, он был разработан в качестве замены танку Challenger 1 в 1986 году и находится на вооружении британской армии с июля 1994 года.

Напомним, 16 января министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон направит Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. По его словам, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине основные боевые танки западных стран.

18 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2. Самолеты CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады доставили вооруженным силам Украины современную бронетехнику.

17 апреля народный депутат Юрий Мысягин рассказал, что Вооруженные силы Украины уже получили танки PT-91 Twardy из Польши и используют их на полигонах. Количество единиц танков в партии неизвестно.