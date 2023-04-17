Колонну танков PT-91 Twardy от Польши зафиксировали на полигоне в Украине, — нардеп (видео)

Экипажи танков PT-91 Twardy усовершенствуют навыки на полигонах.

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Вооруженные силы Украины уже получили танки PT-91 Twardy и используются на полигонах. Об этом сообщил 17 апреля нардеп Юрий Мысягин в Telegram.

Он подтвердил, что вооруженные силы Украины уже получили соответствующую технику. Подробности он не сообщил.

Количество единиц танков в партии неизвестно. В конце февраля министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявлял, что планируется поставка соответствующей техники. Правительство Польши в течение нескольких недель должно было передать нашему государству еще 10 танков Leopard 2, а также 60 единиц танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy. Дворчик уточнил, что Украина может получить данную технику и раньше.

Характеристики танка Twardy

PT-91 Twardy считается основным в польской армии. Его серийно выпускали в период с 1995 по 2002 год. В общей сложности было изготовлено 232 единицы такой техники. Это модернизированная лицензионная версия советского танка Т-72М1. Польша выпускала несколько модификаций PT-91. Twardy – это базовая модификация с двигателем S-12U с турбонадувом мощностью 850 л.с., что позволяет достичь максимальной скорости 64 км в час. Техника обладает комбинированной броней башни с песчаными стержнями против кумулятивных снарядов и динамической защитой корпуса ERAWA.

В Нидерландах 14 апреля рассказали, что передали Украине Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, корабли. Кроме боевой техники были предоставлены боеприпасы, безпилотники, радары и системы обнаружения, оборудование для разминирования, разные транспортные средства, ручные пулеметы разных калибров, винтовки и пистолеты.

В США анонсирован новый пакет военной помощи Украине. Среди вооружения – ракеты для Hawk и ЗРК Avenger. В Вашингтоне подчеркнули, что усиление системы противовоздушной обороны играет приоритетную роль для Украины в контексте того, что Россия атакует крылатыми ракетами и дронами иранского производства критическую инфраструктуру в стране.