Колону танків PT-91 Twardy від Польщі зафіксували на полігоні в Україні, — нардеп (відео)

Екіпажі танків PT-91 Twardy вдосконалюють навички на полігонах.

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Збройні сили України вже отримали танки PT-91 Twardy та використовують їх на полігонах. Про це повідомив 17 квітня нардеп Юрій Мисягін у Telegram.

Він підтвердив, що Збройні сили України вже отримали відповідну техніку. Подробиці він не повідомив.

Кількість одиниць танків у партії невідома. Наприкінці лютого міністр канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявляв, що планується постачання відповідної техніки. Уряд Польщі протягом кількох тижнів мав передати нашій державі ще 10 танків Leopard 2, а також 60 одиниць танків Т-72 та модернізованих PT-91 Twardy. Дворчик уточнив, що Україна може отримати цю техніку і раніше.

Характеристики танка Twardy

PT-91 Twardy вважається основним у польській армії. Його серійно випускали у період із 1995 до 2002 року. Загалом було виготовлено 232 одиниці такої техніки. Це модернізована ліцензійна версія радянського танка Т-72М1. Польща випускала декілька модифікацій PT-91. Twardy — це базова модифікація з двигуном S-12U із турбонадувом, потужністю 850 к.с., що дає змогу досягти максимальної швидкості 64 км на годину. Техніка має комбіновану броню вежі з піщаними стрижнями проти кумулятивних снарядів і динамічним захистом корпусу ERAWA.

У Нідерландах 14 квітня розповіли, що передали Україні Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, кораблі. Окрім бойової техніки були надані боєприпаси, безпілотники, радари та системи виявлення, обладнання для розмінування, різні транспортні засоби, ручні кулемети різних калібрів, гвинтівки та пістолети.

У США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Серед озброєння — ракети для Hawk та ЗРК Avenger. У Вашингтоні наголосили, що посилення системи протиповітряної оборони відіграє пріоритетну роль для України у контексті того, що Росія атакує крилатими ракетами та дронами іранського виробництва критичну інфраструктуру в країні.