Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, кораблі: у Нідерландах розповіли, що передали Україні (інфографіка)

За інформацією міністерства оборони Нідерландів, країна передала українським військовим масштабний пакет допомоги, що включає важку бронетехніку, спорядження та необхідні речі побутового призначення.

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Днями міністерство оборони Нідерландів опублікувало список наданої Україні військової допомоги для протистояння вторгненню РФ. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони Нідерландів.

Зокрема, відомство передає, що Україна отримала:

танки Т-72 (45 одиниць);

броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць);

розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking;

танки Leopard 1 разом із Данією та Німеччиною (не менш ніж 100 одиниць);

системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (8 одиниць) і 120-мм міномети;

системи ППО: дві пускові установки ЗРК Patriot із ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети й ракетні комплекси ППО Stinger;

індивідуальна зброя: ручні кулемети різних калібрів, гвинтівки та пістолети;

боєприпаси: малокаліберні боєприпаси для індивідуальної зброї та боєприпаси для бойових машин і артилерійських систем, протитанкові боєприпаси, такі як LAW і Panzerfaust;

датчики та чутливі пристрої;

різні типи БПЛА з деталями для комплектування (143 одиниці);

радари та системи виявлення, такі як наземні датчики;

прилади нічного бачення, включаючи тепловізори (1037 одиниць);

транспортні засоби: 4-тонні вантажівки, автомобілі Amarok і машини швидкої допомоги (441 одиниця);

обладнання для розмінування: одна установка для розмінування Scanjack і дві установки Bozena, також два шукачі мін класу Alkmaar;

кораблі (6 одиниць).

Крім того, українські військові отримали:

мости (15 одиниць) і понтонні системи М3 (6 одиниць);

польові кухні (31 одиниця);

запчастини: для різних типів транспортних засобів і систем;

матеріально-технічне забезпечення;

два крани, 10 екскаваторів і 21 автонавантажувач;

особисте спорядження, таке як одяг, шоломи та бронежилети;

товари медичного призначення;

намети (300 одиниць);

агрегати (676 одиниць);

польові шпиталі (10 одиниць);

особисті аптечки та ліки;

паливо.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра закликав країни Євросоюзу створити централізований штаб для забезпечення виконання санкцій проти Росії. Понад 10 країн підтримали його рішення.

Також після початку повномасштабного вторгнення в Україну Нідерланди вирішили закуповувати зброю далекого радіусу дії в США та Ізраїлі в межах перегляду військової стратегії країни.