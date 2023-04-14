Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, корабли: в Нидерландах рассказали, что передали Украине (инфографика)

По информации министерства обороны Нидерландов, страна передала украинским военным масштабный пакет помощи, включающий тяжелую бронетехнику, снаряжение и необходимые вещи бытового назначения.

Related video

На днях министерство обороны Нидерландов опубликовало список предоставленной Украине военной помощи для противостояния вторжению РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Нидерландов.

В частности, ведомство передает, что Украина получила:

танки Т-72 (45 единиц);

бронированные гусеничные машины YPR (196 единиц);

разведывательные машины Fennek и гусеничные машины Viking;

танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией (не менее 100 единиц);

системы огневой поддержки: Самоходные гаубицы PzH 2000 (8 единиц) и 120-мм минометы;

системы ПВО: две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами, мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц), ракеты и ракетные комплексы ПВО Stinger;

индивидуальное оружие: Ручные пулеметы разных калибров, винтовки и пистолеты;

боеприпасы: малокалиберные боеприпасы для индивидуального оружия и боеприпасы для боевых машин и артиллерийских систем, противотанковые боеприпасы, такие как LAW и Panzerfaust;

датчики и чувствительные устройства;

различные типы БПЛА с комплектующими (143 единицы);

радары и системы обнаружения, такие как наземные датчики;

приборы ночного видения, включая тепловизоры (1037 единиц);

транспортные средства: 4-тонные грузовики, автомобили Amarok и машины скорой помощи (441 единица);

оборудование для разминирования: Одна установка для разминирования Scanjack и две установки Bozena, также два искателя мин класса Alkmaar .

корабли (6 единиц);

Кроме того украинские военные получили:

мосты (15 единиц) и понтонные системы М3 (6 единиц);

полевые кухни (31 единица);

запчасти: Для разных типов транспортных средств и систем;

материально-техническое обеспечение;

два крана, 10 экскаваторов и 21 автопогрузчик;

личное снаряжение, такое как одежда, шлемы, бронежилеты и пайки;

товары медицинского назначения;

палатки (300 единиц);

агрегаты (676 единиц);

полевые госпитали (10 единиц);

личные аптечки и лекарства;

топливо.

Напомним, в конце марта, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра призвал страны Евросоюза создать централизованный штаб для обеспечения исполнения санкций против России. Более 10 стран поддержали его решение.

Также, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Нидерланды решили закупать оружие дальнего радиуса действия в США и Израиле в рамках пересмотра военной стратегии страны.