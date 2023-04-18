В Генштабе ВСУ назвали количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Канада (фото)

Самолеты CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады доставили вооруженным силам Украины современную бронетехнику.

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Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2. Об этом сообщили 18 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Подходящая техника была получена в рамках военной помощи. Танки Leopard 2 загрузили на борт транспортных самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады. Все происходило по инициативе Операции Unifier.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канады", — говорится в сообщении.

Напомним, поставки восьми единиц анонсировала 14 апреля глава министерства обороны Канады Анита Ананд. Канада отправила в Польшу 8 обещанных Украины танков Leopard 2. Руководитель оборонного ведомства отметила, что ее страна и дальше будет "снабжать украинских защитников инструментами, которые им нужны, чтобы бороться и побеждать в этой войне".

Также 14 апреля стало известно, что инструкторы из Норвегии похвалили украинских танкистов на немецких Leopard 2. По мнению норвежских военных, украинские экипажи быстро приобретают необходимые навыки, поскольку уже имеют определенный опыт, полученный в танковых боях с российскими захватчиками. При подготовке украинские бойцы учились и строительству рвов и других препятствий, чтобы потом они могли их успешно преодолевать. Норвежские специалисты отметили, что танк немецкого производства легко использовать, потому что он разработан с учетом особенностей эксплуатации.

Исполняющий обязанности руководителя датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что Дания предоставит танки Leopard 1 к лету текущего года. В целом вооруженные силы Украины должны получить 100 единиц этой техники. Он уточнил, что не все зависит от датского правительства. Поставки будут возможны благодаря заключенному около двух месяцев назад соглашению между Данией и Германией. Политик добавил, что все же у Дании нет большого количества танков Leopard 2, все же их передача Украине также может обсуждаться.