Все восемь: канадские танки Leopard 2 уже прибыли в Польшу, — министр обороны

Министр обороны Канады пообещала поддерживать солдат ВСУ обеспечением и официально подтвердила — Leopard 2 уже направляются в Украину.

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Канада уже отправила в Польшу 8 обещанных Украине танков Leopard 2. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила в своем Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

Министр официально подтвердила, что все танки уже направляются в Украину.

"Все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", — пишет Ананд.

Также министр обороны Канады отметила, что ее страна продолжит "обеспечивать украинских защитников инструментами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне".

Военная поддержка Канады Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ, Канада стала одной из первых стран, которая поставила Украине управляемые артиллерийские снаряды для 155-мм гаубиц.

Уже к сентябрю 2022 года на вооружение ВСУ Канада передала 39 бронированных машин боевой поддержки, 8 ББМ Roshel Senator, 4 буксируемые гаубицы M777 и 4600 единиц противотанкового оружия.

В начале марта 2023 года, премьер страны Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит обучение украинских военных, выделит дополнительные средства на разминирование деокупированных территорий и направит в Украину своих медицинских инструкторов.

Также в рамках нового пакета военной помощи, министр обороны Анита Ананд заявила о планах поставить в Украину 8000 снарядов калибра 155-мм, 1800 танковых снарядов калибра 105 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.

Напомним, в конце января стало известно, что Канада рассматривает возможность поставки Украине 4 танков Leopard 2. Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство намерено оказывать больше поддержки Украине.