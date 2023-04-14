Усі вісім: канадські танки Leopard 2 вже прибули в Польщу., — міністр оборони

Міністерка оборони Канади пообіцяла підтримувати бійців ЗСУ забезпеченням і офіційно підтвердила — Leopard 2 вже прямують в Україну.

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Канада вже відправила в Польщу 8 обіцяних Україні танків Leopard 2. Про це в п'ятницю, 14 квітня, заявила у своєму Twitter міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Міністерка офіційно підтвердила, що всі танки вже прямують в Україну.

"Усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули в Польщу", — пише Ананд.

Також міністерка оборони Канади зазначила, що її країна продовжить "забезпечувати українських захисників інструментами, які їм потрібні, щоб боротися та перемагати в цій війні".

Військова підтримка Канади Україні

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Канада стала однією з перших країн, що передала Україні керовані артилерійські снаряди для 155-мм гаубиць.

Уже до вересня 2022 року на озброєння ЗСУ Канада передала 39 броньованих машин бойової підтримки, 8 ББМ Roshel Senator, 4 буксировані гаубиці M777 і 4600 одиниць протитанкової зброї.

На початку березня 2023 року прем'єр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада продовжить навчання українських військових, виділить додаткові кошти на розмінування деокупованих територій і направить в Україну своїх медичних інструкторів.

Також у межах нового пакету військової допомоги міністерка оборони Аніта Ананд заявила про плани відправити в Україну 8000 снарядів калібру 155 мм, 1800 танкових снарядів калібру 105 мм, а також 12 зенітних ракет для систем ППО.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що Канада розглядає можливість постачання Україні 4 танків Leopard 2. Тоді прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд має намір надавати більше підтримки Україні.