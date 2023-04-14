Быстро научились на Leopard 2: инструкторы из Норвегии похвалили украинских танкистов

По мнению норвежских военных, украинские экипажи быстро приобретают необходимые навыки, поскольку уже имеют определенный опыт, полученный в танковых боях.

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Норвежские инструкторы положительно отозвались об украинских танкистах, которые проходили обучения на немецких Leopard 2. Представитель Норвежской академии обороны подполковник Палле Идстебе сказал, что украинские экипажи быстро научились управлять танками и в целом показали себя довольно хорошо. Об этом 14 апреля рассказал обозреватель The Drive Говард Альтман.

"Украинцы показали себя довольно хорошо, когда дело доходит до освоения новых западных танков. Его легче использовать, потому что он разработан с учетом особенностей эксплуатации", — сказал подполковник.

По его мнению, это может быть связано с тем, что внутри танк гораздо комфортнее советских образцов, и экипаж внутри танка имеет больше пространства.

"Отчасти это может быть связано с такой банальной вещью, как комфорт и пространство в кабинах, которые намного лучше, чем в старой советской технике", — отметил Идстебе.

В то же время сказывается тот факт, что украинские танкисты начали обучение не "с нуля", а уже имея определенный опыт, так как уже управляли танками в ходе боевых действий.

"Здесь мы говорим об очень опытных людях, которые уже ездили на танках, и также уже участвовали в танковых боях", — подчеркнул подполковник.

Обозреватель уточнил, что норвежские инструкторы обучали украинцев управлению танками в Польше. Во время подготовки бойцы обучались строительству рвов и других препятствий, чтобы затем они могли их успешно преодолевать.

Сами инструкторы рассказали о себе, что среди них есть достаточно опытные военные с 10-летним стажем работы с танками, поэтому, по сути, украинские военные перенимают навыки от лучших норвежских специалистов.

Ранее сообщалось, украинские защитники с нетерпеньем ждут прибытия современных западных танков, чтобы пересесть с машин советских времен Т-64. По словам бойцов ВСУ, эти танки доставили немало хлопот, в особенности когда приходится выполнять боевые задачи, передвигаясь по грязи.

Министр обороны Германии Борис Писториус 1 апреля заявил, что общее число танков Leopard 2, которые предоставлены Украине, составит 160 единиц. По его словам, отправить для ВСУ больше такого вооружения вряд ли получится, так как Германия не может остаться без собственных резервов.