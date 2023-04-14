Швидко навчилися на Leopard 2: інструктори з Норвегії похвалили українських танкістів

На думку норвезьких військових, українські екіпажі швидко набувають необхідних навичок, оскільки вже мають певний досвід, здобутий у танкових боях.

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Норвезькі інструктори позитивно відгукнулися про українських танкістів, які проходили навчання на німецьких Leopard 2. Представник Норвезької академії оборони підполковник Палле Ідстебьо сказав, що українські екіпажі швидко навчилися керувати танками та загалом показали себе досить добре. Про це 14 квітня розповів оглядач The Drive Говард Альтман.

"Українці показали себе досить добре, коли справа доходить до освоєння нових західних танків. Його легко використовувати, тому що він розроблений із урахуванням особливостей експлуатації", — сказав підполковник.

На його думку, це може бути пов'язано з тим, що всередині танк набагато комфортніший за радянські зразки, і екіпаж усередині танка має більше простору.

"Почасти це може бути пов'язано з такою банальною річчю як комфорт і простір у кабінах, які набагато кращі, ніж у старій радянській техніці", — зазначив Ідстебьо.

Водночас дається взнаки той факт, що українські танкісти розпочали навчання не "з нуля", а вже маючи певний досвід, оскільки вже керували танками під час бойових дій.

"Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які вже їздили на танках, і також уже брали участь у танкових боях", — наголосив підполковник.

Оглядач уточнив, що норвезькі інструктори навчали українців управління танками в Польщі. Під час підготовки бійці навчалися будівництва ровів та інших перешкод, щоб потім вони могли їх успішно долати.

Самі інструктори розповіли про себе, що серед них є досить досвідчені військові з 10-річним стажем роботи із танками, тому, по суті, українські військові переймають навички від найкращих норвезьких фахівців.

Раніше повідомлялося, українські захисники з нетерпінням чекають на прибуття сучасних західних танків, щоб пересісти з машин радянських часів Т-64. За словами бійців ЗСУ, ці танки завдали чимало клопоту, особливо коли доводиться виконувати бойові завдання, пересуваючись по багнюці.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 1 квітня заявив, що загальна кількість танків Leopard 2, які надані Україні, становитиме 160 одиниць. За його словами, відправити для ЗСУ більше такого озброєння навряд чи вийде, оскільки Німеччина не може залишитися без власних резервів.