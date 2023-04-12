Комфортніше Rolls-Royce: українські екіпажі з нетерпінням чекають на нові танки із Заходу, — ЗМІ

Українські танкісти розповіли про складнощі, з якими вони зіткнулися під час виконання бойових завдань на Т-64. Особливо, коли доводиться пересуватися по багнюці, машина стає легкою здобиччю для ворожої піхоти, озброєної ПТРК.

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Українські танкісти, що борються в Бахмуті, з нетерпінням чекають на прибуття сучасних західних танків, щоб пересісти з радянських машин 1980-х років Т-64. Це прагнення цілком зрозуміле, оскільки західна техніка має кращу броню, більшу дальність, більш високу швидкість стрільби та більш досконалі прицільні системи, а сам міністр оборони Олексій Резніков вважає, що британські Challenger 2 "комфортніші, ніж Rolls-Royce". Про це 11 квітня написали оглядачі видання War is Boring.

Журналісти поспілкувалися з одним із бійців танкового підрозділу в Бахмуті. 25-річний Олег розповів, як він майже від початку російського вторгнення служить водієм на передовій. За його словами, був час, коли він з радістю займав місце мехвода в танку, але через деякий час перші емоції після водіння Т-64 пройшли.

Український танкіст зізнався, що радянська реліквія, яка старша за нього самого, втомила за цей час — двигуну Т-64 потрібно 20 хвилин, щоб прогрітися, після бою танк потребує техобслуговування протягом одного дня, оптика не дозволяє вести нічні бої, але найгірше — він повільний.

"Водити таку машину — все одно, що керувати старим автомобілем. Це старий "Мерседес". Я втомився від нього. Я хочу щось швидше", — сказав Олег.

Інший танкіст Данило розповів про бойові будні біля Бахмута і зазначив, що іноді екіпажу доводиться довгий час перебувати в машині. Останнім часом бійцям довелося економити боєприпаси, але навіть у таких умовах вони виконували бойові завдання, завдаючи ударів по позиціях супротивника з близької відстані.

"Іноді ми залишаємося тут на цілий день, взагалі не виходячи на стрільби. Ми їмо в танку, спимо в танку, читаємо… Перед боєм завжди є страх, а коли він починається, ти нічого не відчуваєш, ти робиш свою роботу. Ти просто робиш те, що тобі потрібно", — розповів він.

Ще один член екіпажу Денис скаржився, що старі танки досить повільні й особливо, коли доводиться пересуватися по багнюці, машина стає легкою здобиччю для ворожої піхоти, озброєної ПТРК "Корнет".

Водночас західні зразки Leopard і Challenger, зазначили оглядачі, мають вищий дорожній просвіт, що знижує ймовірність їхнього застрягання. Це означає, що ці танки мають кращу рухливість, що ускладнює противнику завдання по знищенню техніки.

Танки, поставлені з-за кордону, набули статусу майже міфічних істот, оскільки спостерігачі переглядають соціальні мережі в надії побачити їх на сході України, де йдуть найзапекліші бої. На думку колишнього командира британського Королівського танкового полку Хеміша де Бреттон-Гордона, західні танки в Україні візьмуть на себе ініціативу в прориві позицій противника. За його словами, буде ретельно вивчено, як західні танки покажуть себе порівняно з їхніми російськими аналогами, але полковник очікує, що "росіянам буде погано".

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що Данія надасть Україні 100 одиниць танків Leopard 1. У зв'язку з цим міністр оборони Олексій Резніков заявив, що тепер в Україні почують, як данські "леопарди" гарчать із данським акцентом.