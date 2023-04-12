Комфортнее Rolls-Royce: украинские экипажи с нетерпением ждут новые танки с Запада, — СМИ

Украинские танкисты рассказали о сложностях, с которыми они столкнулись при выполнении боевых задач на Т-64. В особенности, когда приходится передвигаться по грязи, машина становится легкой добычей для вражеской пехоты, вооруженной ПТРК.

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Украинские танкисты, сражающиеся в Бахмуте, с нетерпеньем ждут прибытия современных западных танков, чтобы пересесть с советских машин 1980-х годов Т-64. Это стремление вполне понятно, поскольку западная техника имеет лучшую броню, большую дальность, более высокую скорость стрельбы и более совершенные прицельные системы, а сам министр обороны Алексей Резников считает, что британские Challenger 2 "комфортнее, чем Rolls-Royce". Об этом 11 апреля написали обозреватели издания War is Boring.

Журналисты пообщались с одним из бойцов танкового подразделения в Бахмуте. 25-летний Олег рассказал, как он почти с самого начала российского вторжения служит водителем на передовой. По его словам, было время когда он с радостью занимал место мехвода в танке, но спустя некоторое время первые эмоции после вождения Т-64 прошли.

Украинский танкист признался, что советская реликвия, которая старше его самого, утомила за это время — двигателю Т-64 нужно 20 минут, чтобы прогреться, после боя танк нуждается в техобслуживании в течение одного дня, оптика не позволяет вести ночные бои, но хуже всего — он медленный.

"Водить такую машину — все равно что управлять старым автомобилем. Это старый "Мерседес". Я устал от него. Я хочу что-то более быстрое", — сказал Олег.

Другой танкист Данило рассказал о боевых буднях возле Бахмута и отметил, что иногда экипажу приходится долгое время находиться в машине. В последнее время бойцам пришлось экономить боеприпасы, но даже в таких условиях они выполняли боевые задачи нанося удары по позициям противника с близкого расстояния.

"Иногда мы остаемся здесь на целый день, вообще не выходя на стрельбы. Мы едим в танке, спим в танке, читаем… Перед боем всегда есть страх, а когда он начинается, ты ничего не чувствуешь, ты делаешь свою работу. Ты просто делаешь то, что тебе нужно", — рассказал он.

Еще один член экипажа Денис жаловался, что старые танки достаточно медленны и в особенности, когда приходится передвигаться по грязи, машина становится легкой добычей для вражеской пехоты, вооруженной ПТРК "Корнет".

В то же время западные образцы Leopard и Challenger, отметили обозреватели, имеют более высокий дорожный просвет, что снижает вероятность их застревания. Это значит что эти танки имеют лучшую подвижность, что усложняет противнику задачу по уничтожению техники.

Танки, поставленные из-за рубежа, приобрели статус почти мифических существ, так как наблюдатели просматривают социальные сети в надежде увидеть их на востоке Украины, где идут самые ожесточенные бои. По мнению бывшего командира британского Королевского танкового полка Хэмиша де Бреттон-Гордона западные танки в Украине возьмут на себя инициативу в прорыве позиций противника. По его словам, будет тщательно изучено, как западные танки покажут себя по сравнению с их российскими аналогами, но полковник ожидает, что "россиянам будет плохо".

Напомним, 10 апреля стало известно, что Дания предоставит Украине 100 единиц танков Leopard 1. В связи с этим министр обороны Алексей Резников заявил, что теперь в Украине услышат, как датские "леопарды" будут рычать с датским акцентом.