У Генштабі ЗСУ назвали кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні Канада (фото)

Літаки CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади доставили Збройним силам України сучасну бронетехніку.

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Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2. Про це повідомили 18 квітня у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відповідна техніка була отримана у рамках військової допомоги. Танки Leopard 2 завантажили на борт транспортних літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади. Все відбувалося за ініціативи Операції Unifier.

"ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, постачання восьми одиниць анонсувала 14 квітня міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Канада відправила до Польщі 8 обіцяних Україні танків Leopard 2. Голова оборонного відомства зазначила, що її країна й надалі буде "забезпечувати українських захисників інструментами, які їм потрібні, щоб боротися та перемагати в цій війні".

Також 14 квітня стало відомо, що інструктори з Норвегії похвалили українських танкістів на німецьких Leopard 2. На думку норвезьких військових, українські екіпажі швидко набувають необхідних навичок, оскільки вже мають певний досвід, здобутий у танкових боях із російськими загарбниками. Під час підготовки українські бійці навчалися й будівництву ровів та інших перешкод, щоб потім вони могли їх успішно долати. Норвезькі фахівці зазначили, що танк німеьцкого виробництва легко використовувати, тому що він розроблений з урахуванням особливостей експлуатації.

Виконуючий обов'язки керівника данського Міноборони Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що Данія надасть танки Leopard 1 до літа поточного року. Загалом Збройні сили України мають отримати 100 одиниць цієї техніки. Він уточнив, що не все залежить від данського уряду. Постачання будуть можливими завдяки укладеній близько двох місяців тому угоди між Данією та Німеччиною. Політик додав, що все ж Данія не має великої кількості танків Leopard 2, все ж таки їх передача Україні також може обговорюватися.