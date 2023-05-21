Зеленский посетил саммит G7 в Хиросиме: главное из речи президента (фото)

Лидер подчеркнул, что Украине нужны самолеты F-16 и больше систем ПВО для защиты. Появление американских истребителей на вооружении, по его мнению, станет историческим моментом.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой семерки" (G7) в Японии. Текст его речи 21 мая опубликовала его пресс-служба.

"Много лет мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Patriot" в руках украинцев показали, на что способна демократия", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что предоставленные партнерами "Patriot", "IRIS-T", "NASAMS", "Crotale" и "SAMP/T" защищают украинские города и "создают глобальный бренд безопасности для демократии".

"Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг", — отметил Зеленский.

Однако президент напомнил коллегам, что этот щит не может быть полноценным без современных самолетов. По его словам, появление в украинском небе истребителей F-16 станет историческим моментом "для всей архитектуры безопасности в Европе и мире".

"Почти за 15 месяцев полномасштабной войны мы совместно с вами приняли сотни решений безопасности. Это формирование коалиций оборонной поддержки, санкции против агрессора, защита рынков, в том числе энергетики и продовольственного рынка, защита финансовой устойчивости Украины", — заявил Зеленский.

Он акцентировал на принципе превентивной безопасности и том, что предложенное Украиной относительно пакета гарантий безопасности станет "миротворческим фактором".

"Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над "и" по делу гарантий безопасности до Вильнюса — саммита, которого ожидает Евроатлантика", — сказал лидер.

Также украинский президент обратился отдельно к лидерам стран G7. Зеленский поблагодарил за поддержку президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента Франции Эмманюэля Макрона, главу Совета министров Италии Джорджу Мелони, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министру Японии Кисиду Фумио.

"Нас объединяет еще один принцип — рациональность. Мы всегда действуем практически, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности является украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы. (…) Хотелось бы в рамках наших встреч сегодня обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита", — подчеркнул лидер.

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский приехал в Японию для участия в саммите G7 в Хиросиме. Он принял участие в завершающей встрече лидеров стран "Большой семерки".

На саммите президент Украины впервые с момента полномасштабного вторжения РФ встретился с премьер-министром Индии. Владимир Зеленский и Нарендра Моде обсудили гуманитарные потребности страны, связанные с войной.