Впервые с начала войны: в Японии Зеленский встретился с премьер-министром Индии

Впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала войны встретились в кулуарах проходящего в Японии саммита G7. Эту информацию раскрыл Офис Президента.

В ходе встречи Зеленский проинформировал Моди о неотложных гуманитарных потребностях Украины, подчеркнув необходимость мобильных госпиталей и операций по разминированию. Он также призвал Моди стать участником мирного процесса. Зеленский рассказал о тяжелых условиях, вызванных войной: депортированные дети, заминированные территории, разрушенные города и разбитые жизни образуют довольно мрачный пейзаж.

В ходе встречи Зеленский проинформировал Моди о неотложных гуманитарных потребностях Украины Фото: ОП

Выражая благодарность, Зеленский отметил поддержку Индией территориальной целостности Украины и предоставление гуманитарной помощи. Моди ответил взаимностью, выразив благодарность за помощь Индии, особенно во время эвакуации индийских студентов из Украины.

Выражая благодарность, Зеленский отметил поддержку Индией территориальной целостности Украины и предоставление гуманитарной помощи

Хотя Индия заняла нейтральную позицию, не осуждая однозначно вторжение России в Украину и не поддерживая Москву, она воздержалась от признания незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины. Несмотря на конфликт, Индия увеличила объем торговли с Россией, в частности, увеличила закупки нефти после введения западных санкций.

Ранее Фокус писал, что прибыв в Японию 20 мая на саммит G7, Зеленский имел возможность пообщаться с премьер-министрами Великобритании и Италии в Хиросиме. В его маршруте также запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и главой правительства Японии.