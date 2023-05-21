Зеленський завітав на саміт G7 у Хіросімі: головне з промови президента (фото)

Лідер підкреслив, що Україна потребує літаків F-16 та більше систем ППО для захисту. Поява американських винищувачів на озброєнні, на його думку, стане історичним моментом.

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Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Великої сімки" (G7) в Японії. Текст його промови 21 травня опублікувала його пресслужба.

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. "Patriot" у руках українців показали, на що здатна демократія", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що надані партнерами "Patriot", "IRIS-T", "NASAMS", "Crotale" і "SAMP/T" захищають українські міста й"створюють глобальний бренд безпеки для демократії".

"Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог", — зазначив Зеленський.

Однак президент нагадав колегам, що цей щит не може бути повноцінним без сучасних літаків. За його словами, поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом "для всієї архітектури безпеки у Європі та світі".

"Майже за 15 місяців повномасштабної війни ми спільно з вами ухвалили сотні безпекових рішень. Це формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист ринків, зокрема енергетики та продовольчого ринку, захист фінансової стійкості України", — заявив Зеленський.

Він наголосив на принципі превентивної безпеки й тому, що запропоноване Україною щодо пакета гарантій безпеки стане "миротворчим чинником".

"Україна хотіла б, щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки до Вільнюса — саміту, на який очікує Євроатлантика", — сказав лідер.

Також український президент звернувся окремо до лідерів країн G7. Зеленський подякував за підтримку президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем’єр-міністру Великобританії Ріші Сунаку, президенту Франції Емманюелю Макрону, очільниці Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, голові Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і прем’єр-міністру Японії Кісіді Фуміо.

"Нас об’єднує ще один принцип — раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. (…) Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули й деталі організації мирного саміту", — підкреслив лідер.

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський приїхав до Японії для участі в саміті G7 у Хіросімі. Він взяв участь у завершальній зустрічі лідерів країн "Великої сімки".

На саміті президент України вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ зустрівся з прем’єр-міністром Індії. Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили гуманітарні потреби країни, пов’язані з війною.