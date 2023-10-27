Украинцам в одной области выплатят более 10 тысяч гривен: кто может получить

Финансовая помощь предназначена вынужденным переселенцам, но чтобы ее получить, люди должны соответствовать некоторым критериям.

Related video

Накануне осенне-зимнего периода некоторые украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь для того, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. Речь идет о пострадавших от войны граждан. Деньги таким людям предоставляет благотворительная организация "Каритас", сообщается на странице фонда в социальной сети Facebook.

Важно

Выплаты на детей во время войны: какую денежную помощь можно получить в 2023 году

Известно, что размер многоцелевой денежной помощи составит 10,8 тысяч гривен на каждого члена семьи. На деньги могут рассчитывать вынужденные переселенцы.

Кому именно выдают деньги

Финансовую помощь выплатят украинцам с официальным статусом ВПЛ, которые проживают территориальных общинах Ивано-Франковской области:

Тисменицкой,

Ямницкой,

Езупольской,

Угриновской,

Загвоздянской.

Для получения финпомощи переселенцы должны соответствовать таким категориям уязвимости:

семья перебралась в одну из общин из зоны боевых действий;

во главе семьи — одинокая женщина (статус нужно будет подтвердить соответствующими документами);

семья поддерживает взрослого или ребенка с инвалидностью (1 или 2 группа);

в семье есть несовершеннолетние дети;

семья ухаживает за человеком с тяжелым заболеванием;

доход семьи составляет менее 5 860 гривен на человека (нужна будет справка о доходах).

Одним из условий является отсутствие финансовой помощи от других организаций в течение трех месяцев.

Где регистрироваться?

Нужно заполнить специальную анкету, которую можно найти по ссылке.

Когда фонд получит заявку, вам перезвонит сотрудник "Каритас" и назначит дату, чтобы заполнить дальнейшую необходимую информацию и закончить регистрацию. О дополнительной информации можно узнать, если позвонить по номерам:

+38 (096) 309 85 98,

+38 (066) 557 02 93.

Тем временем напомним, что украинцы до 27 октября могут регистрироваться на получение финансовой помощи от ООН. Так, гражданам во Львовской, Тернопольской и Волынской области организация выплатит по 3,6 тысячи гривен.

Важно

Выплаты ВПЛ: в правительстве готовят новые изменения для переселенцев-клиентов "Ощадбанка"

Отметим, что в Украине продолжают лишать выплат переселенцев, которые не соответствуют критериям предоставления государственной помощи. По состоянию на октябрь, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, выплат уже лишили 140 тысяч граждан.