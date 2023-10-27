Українцям в одній області виплатять понад 10 тисяч гривень: хто може отримати

Фінансова допомога призначена вимушеним переселенцям, але щоб її отримати, люди мають відповідати деяким критеріям.

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Напередодні осінньо-зимового періоду деякі українці можуть отримати додаткову фінансову допомогу для того, щоб якомога краще підготуватися до зими. Йдеться про постраждалих від війни громадян. Гроші таким людям надає благодійна організація "Карітас", повідомляється на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook.

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Відомо, що розмір багатоцільової грошової допомоги становитиме 10,8 тисячі гривень на кожного члена сім'ї. На гроші можуть розраховувати вимушені переселенці.

Кому саме видають гроші

Фінансову допомогу виплатять українцям із офіційним статусом ВПО, які проживають територіальних громадах Івано-Франківської області:

Тисменицькій,

Ямницькій,

Єзупольській,

Угринівській,

Загвіздянській.

Для отримання фіндопомоги переселенці мають відповідати таким категоріям уразливості:

сім'я перебралася в одну з громад із зони бойових дій;

на чолі сім'ї — самотня жінка (статус потрібно буде підтвердити відповідними документами);

сім'я підтримує дорослого або дитину з інвалідністю (1 або 2 група);

у сім'ї є неповнолітні діти;

сім'я доглядає за людиною з важким захворюванням;

дохід сім'ї становить менш ніж 5860 гривень на людину (потрібна буде довідка про доходи).

Однією з умов є відсутність фінансової допомоги від інших організацій протягом трьох місяців.

Де реєструватися?

Потрібно заповнити спеціальну анкету, яку можна знайти за посиланням.

Коли фонд отримає заявку, вам зателефонує співробітник "Карітасу" та призначить дату, щоб заповнити подальшу необхідну інформацію і закінчити реєстрацію. Про додаткову інформацію можна дізнатися, якщо зателефонувати за номерами:

+38 (096) 309 85 98,

+38 (066) 557 02 93.

Нагадаємо, що українці до 27 жовтня можуть реєструватися на отримання фінансової допомоги від ООН. Громадянам у Львівській, Тернопільській і Волинській області організація виплатить по 3,6 тисячі гривень.

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Зазначимо, що в Україні продовжують позбавляти виплат переселенців, які не відповідають критеріям надання державної допомоги. Станом на жовтень, як повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, виплат уже позбавили 140 тисяч громадян.