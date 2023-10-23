Виплати ВПО: в уряді готують нові зміни для переселенців-клієнтів "Ощадбанку"

В Україні можуть продовжити строк для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат. У Мінреінтеграції озвучили новий термін.

Related video

Для деяких українців планують продовжити термін ідентифікації в "Ощадбанку" для отримання виплат на проживання, пенсій і соціальної допомоги. Про це повідомили у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією відомства, строк здійснення фізичної перевірки громадян у відділеннях "Ощадбанку" хочуть продовжити до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких було взято на облік до 24 лютого 2022-го. Наразі громадяни мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, це дозволить переселенцям й далі отримуватимуть виплати, адже їхні рахунки не будуть блокувати.

"Не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави. Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити", – пояснила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Зазначається, що відповідні зміни до постанови Кабміну України вже напрацював Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО. Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін винесуть на розгляд уряду.

Ідентифікація в "Ощадбанку": як пройти

Для цього переселенцям потрібно обрати один із чотирьох способів:

особисто прийти у відділення "Ощадбанку";

взяти участь у спеціальній відеоконференції, під час якої переселенець надасть підтверджувальні документи;

пройти авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду, використовуючи "Дію";

відвідати закордонну дипломатичну установу України, працівники якої засвідчать, що особа є живою.

Соціальні виплати для ВПО: скільки людей отримують допомогу

За весь час повномасштабної війни державну допомогу як внутрішньо переміщені особи отримали понад 5 мільйонів людей. Наразі ж такі виплати надають близько 2,5 мільйона ВПО.

"Це одна з найбільших програм Мінсоцу. У 2023-му на допомогу ВПО передбачено 57 мільярдів гривень. На наступний рік орієнтовно така сама сума. Це дуже багато", — розповідала 17 жовтня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, мета таких виплат — реінтеграція людини на новій території, тобто за пів року вона може знайти собі роботу, налаштувати побут. Однак у багатьох цей статус вже понад десять років.

Міністерка також розповіла про програму "Прихисток", у рамках якої власники, які надавали житло для ВПО, отримували назад витрачені на оплату комунальних послуг кошти.

До слова, Фокус вже пояснював, чи скасують соціальну допомогу українцям, які виїхали за кордон.Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як перейти на іншу пенсійну виплату. Перерахунок пенсій відбувається в різні терміни, і може так статися, що в якийсь момент пенсія за віком виявиться вищою, ніж, наприклад, пенсія по втраті годувальника.