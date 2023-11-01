Виплати переселенцям з 1 листопада: українцям пояснили, на які чекати зміни

В Україні 2023 року фінансову допомогу, як вимушені переселенці, отримують 2,5 мільйона осіб. В останній місяць осені для деяких ВПО зміняться правила оформлення виплат.

Related video

З 1 листопада внутрішні переселенці за новими правилами оформлятимуть виплати від держави. Зміни стосуються тих людей, які хочуть оформити виплати вперше. У Мінреінтеграції тим часом повідомили ще деякі подробиці про нові правила.

"Для оформлення виплат ВПО відсьогодні має звертатися одна людина від усієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Українці отримають нові виплати від ООН: як оформити допомогу до 6 тисяч гривень

Тож допомога призначатиметься на кожного члена сім'ї, відомості про якого є в Єдиній інформаційній базі даних про вимушених переміщених осіб. Як зазначають у відомстві, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання. Розмір виплат наступний

3 тисячі гривень платять особам з інвалідністю та дітям;

2 тисячі гривень — усім іншим внутрішнім переселенцям.

У Мінреінтеграції також нагадали, що нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

"У разі запитань щодо цих виплат звертайтеся до міністерства на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39", — додали у відомстві.

Соціальні виплати для ВПО: скільки людей отримують допомогу

За весь час повномасштабної війни державну допомогу як внутрішньо переміщені особи отримали понад 5 мільйонів осіб. Наразі допомогою від держави користуються майже 2,5 мільйона осіб.

"Це одна з найбільших програм Мінсоцу. У 2023-му на допомогу ВПО передбачено 57 мільярдів гривень. На наступний рік орієнтовно така ж сума. Це дуже багато", — розповідала 17 жовтня міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Важливо

Соцдопомогу для людей із інвалідністю хочуть надавати по-новому: що зміниться

Вона пояснила, що за допомогою такої фінансової підтримки український уряд намагається допомогти людям якомога швидше звикнути до умов на нових територіях. Так, у людини, яка через війну покинула рідну домівку та переїхала на нове місце проживання, є пів року для того, щоб знайти роботу та облаштувати побут. Однак у багатьох людей статут ВПО вже понад десять років.

Зазначимо, що в Україні продовжують позбавляти виплат переселенців, які не відповідають критеріям надання державної допомоги. Станом на жовтень, як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, виплат уже позбавили 140 тисяч громадян.

Також нагадаємо, що, крім державних виплат, переселенці можуть оформляти грошові виплати від різних благодійних організацій. Так, наприклад, фонд "Карітас" виплачує українцям по 10,8 тисяч гривень на людину.