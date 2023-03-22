Индексация пенсий в апреле 2023 года: кому из украинцев пересчитают выплаты

В Украине после мартовской индексации пенсий в апреле собираются повысить выплаты еще некоторым гражданам. Перерасчет произойдет автоматически и украинцам никуда не нужно обращаться.

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Как известно, 1 марта 2023 года в Украине в рамках индексации были пересчитаны пенсии для 10,5 млн граждан. Перерасчет касался пенсий по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Также были пересмотрены выплаты военнослужащим и чернобыльцам. Тем временем следующий раунд перерасчета пенсий ожидается уже в апреле, рассказала первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарина Марчак в эфире телемарафона во вторник, 21 марта.

По ее словам, с 1 апреля состоится перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые после назначения пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.

Перерасчет проведут автоматически, то есть украинцам не придется идти в Пенсионный фонд и подавать заявление. Как отметила Марчак, перерасчет в 2023 году пройдет на наиболее выгодных условиях:

или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

Кроме того, по информации Дарины Марчак, с 1 июля 2023 года на 19,7% будут повышены специальные пенсии. То есть, государство пересчитает вплаты выплаты 22,7 тыс. госслужащих, ученым и работника органов местного самоуправления.

Кому пересчитали пенсии в марте

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), перерасчет, коснулся наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также были проиндексированы размеры минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус объяснял, как украинцы могут проверить онлайн размер пенсии после индексации. Для этого нужно зарегистрироваться вебпортале ПФУ. Также напомним, что социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года, будут автоматически продлены на 2023 год.