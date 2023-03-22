Індексація пенсій у квітні 2023 року: кому з українців перерахують виплати

В Україні після березневої індексації пенсій у квітні збираються підвищити виплати ще деяким громадянам. Перерахунок відбудеться автоматично, і українцям нікуди не потрібно звертатися.

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Як відомо, 1 березня 2023 року в Україні в межах індексації було перераховано пенсії для 10,5 млн громадян. Перерахунок стосувався пенсій за віком, інвалідністю, втратою годувальника. Також переглянули виплати військовослужбовцям і чорнобильцям. Водночас наступний раунд перерахунку пенсій очікується вже у квітні, розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі телемарафону у вівторок, 21 березня.

За її словами, з 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати та надбали не менш ніж 24 місяців страхового стажу.

Перерахунок проведуть автоматично, тобто українцям не доведеться йти до Пенсійного фонду й подавати заяву. Як зазначила Марчак, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах:

або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Крім того, за інформацією Дарини Марчак, з 1 липня 2023 року на 19,7% буде підвищено спеціальні пенсії. Тобто держава перерахує сплати виплати 22,7 тис. держслужбовців, науковцям і працівникам органів місцевого самоврядування.

Кому перерахували пенсії в березні

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), перерахунок торкнувся найнезахищеніших категорій українців, які отримують виплати:

за інвалідністю;

за віком;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також проіндексували розміри мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Раніше Фокус пояснював, як українці можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації. Для цього потрібно зареєструватися на вебпорталі ПФУ. Також нагадаємо, що соціальні виплати, термін яких минув уже після 24 лютого 2022 року, будуть автоматично продовжені на 2023 рік.