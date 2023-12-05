Деякі українці отримають 4200 гривень надбавки до пенсії: кого це стосується

В Україні майже 30% пенсіонерів отримують виплати в розмірі від 2 001 до 3 тисяч гривень, тоді як лише 10,4% літніх людей мають пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень.

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Пенсіонери, яких визнано політв’язнями комуністичного режиму СРСР, мають право на отримання надбавки до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у Facebook.

У травні парламент ухвалив законопроєкт №8032, який передбачає надання надбавки до пенсій "борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання". Зі слів В'ятровича, такі пенсіонери мають право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 4200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

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Таким чином на ці доплати можуть розраховувати дисиденти та ті пенсіонери, що мають статус борців за незалежність України у XX столітті, зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу та реабілітовані у встановленому законом порядку.

"Там де пам’ятають загиблих — будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна — держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв", — сказав Володимир В'ятрович.

Розмір пенсій в Україні

За інформацією "24 Каналу", в Україні пенсіонери отримують наступні виплати:

29,5% пенсіонерів отримують від 2001 до 3000 гривень;

23,2% — від 5001 до 10000 гривень;

21,3% — від 3001 до 4000 гривень;

15% — від 4001 до 5000 гривень;

10,4% — більш як 10000 гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, збільшать з 2093 до 2361 гривні. Тоді як індексація усіх пенсійних виплат відбудеться з 1 березня.

Директорка Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ Валентина Боршовська заявила, що пенсіонери, які до 24 лютого 2022 року мали статус ВПО та отримують виплати через "Ощадбанк" повинні звернутися до ПФУ до 31 грудня. Це потрібно для ідентифікації пенсіонерів.