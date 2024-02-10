Инфляция, девальвация, рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума — все это не может не сказаться на пенсионном обеспечении. В правительстве говорят, что индексация защитит украинских пенсионеров от негативного влияния инфляции. Действительно ли перерасчет пенсий поможет самим пенсионерам и какое влияние повышение окажет на общую ситуацию в экономике страны, исследовал Фокус.

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Индексация пенсий в Украине в 2024-м состоится с 1 марта. Приблизительный размер индексации составит 13%, но точные цифры пока неизвестны. Их рассчитают в феврале, исходя из необходимых статистических показателей.

Интересно, что среди экономистов нет единого мнения относительно необходимости индексации. В то время, как одни говорят, что с экономической точки зрения рост социальных выплат необходим для оживления потребительского спроса, другие призывают вспомнить ответ на популярный вопрос "за чей счет этот банкет?".

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Индексация пенсий в Украине предусмотрена статьей 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, — говорится в законе. — Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарные года, которые предшествуют году, в котором проводится увеличение".

Приблизительный размер индексации составит 13%, но точные цифры пока неизвестны Фото: Shutterstok

В случае отсутствия дефицита средств Пенсионного фонда для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе размер ежегодного увеличения показателя средней зарплаты может быть повышен, но в 2024-м об этом не стоит и мечтать.

Сейчас необходимой статистики еще нет, однако в конце прошлого года министр соцполитики Оксана Жолнович говорила, что в результате индексации пенсии вырастут примерно на 13%.

В случае отсутствия дефицита средств Пенсионного фонда размер ежегодного увеличения показателя средней зарплаты может быть повышен, но в 2024-м об этом невозможно и мечтать

Пенсионный вопрос: откуда миллиарды на выплаты в 2024 году

При условии огромного дефицита госбюджета средства на пенсионные выплаты правительство планирует брать из поступлений от иностранных партнеров. В частности, выплачивать пенсии вовремя поможет программа Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро, 18 миллиардов из которых Украина получит в течение 2024 года несколькими траншами.

Часть средств от Европейского Союза правительство собирается направить на социальную сферу, чтобы обеспечить выплаты. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, финансовая помощь от Евросоюза позволит Украине планировать и своевременно выплачивать социальную помощь гражданам из уязвимых категорий. То есть у государства будут средства на пенсии и пособия многодетным семьям, людям с инвалидностью, малообеспеченным и т.д. Однако предоставление Украине средств от Евросоюза не означает, что все вопросы с нехваткой средств в госбюджете будут решены, ведь в Минфине еще в конце 2023 года запланировали получение от зарубежных партнеров 37,5 млрд долларов — именно столько необходимо стране, чтобы пройти 2024 год без существенных осложнений с выплатами пенсий, зарплат и других выплат. Сейчас главная проблема — это торможение принятия решения о финансовой помощи Украине в Соединенных Штатах.

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Главная цель индексации пенсий — защита украинских пенсионеров от негативного влияния инфляции. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что формула индексации работает не первый год, и она действительно неплохая: учитывается рост как зарплат, так и цен. Вопрос в другом: где взять деньги для этой индексации?

Средства для социальных расходов сегодня конкурируют со средствами, которые направляют на оборону, говорит эксперт

"Планируется, что это будут деньги из макрофинасовой помощи наших партнеров, однако поступление этой помощи пока под вопросом, — отметил Пендзин в комментарии Фокусу, — Есть оптимистичные ожидания, но окончательное решение пока не принято. И здесь есть два плохих момента. Во-первых, наши социальные расходы полностью возложены на средства из макрозаимствований. Во-вторых, сейчас мы фактически живем одним днем, не зная и не понимая, что будет завтра, и это недопустимо для социальной политики".

Формула индексации учитывает рост как зарплат, так и цен Фото: УНИАН

По мнению Олега Пендзина, сегодня средства, которые используются для социальных расходов, конкурируют со средствами, которые направляются на оборону. И что из этих статей важнее, очевидно. "Первым признаком перевода экономики на военные рельсы является замораживание социальных стандартов, — говорит эксперт, — Но украинская власть даже во время войны не планирует сыграть роль политических камикадзе и отвлечь от себя электорат. Поэтому мы видим такие популистские решения".

И, продолжает экономист, речь идет не только о пенсиях, но и о полном социальном пакете. Но вместо замораживания имеем повышение и минимальной зарплаты, и прожиточного минимума, и других привязанных к ним выплат.

Олег Пендзин: сейчас мы фактически живем одним днем, не зная и не понимая, что будет завтра, и это недопустимо для социальной политики

"Инфляция и заработная плата выросли, следовательно, исходя из формулы, должна быть и индексация, — отметил в комментарии Фокусу аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. — Чтобы ее не проводить, вероятно, пришлось бы менять законодательство. Однако в условиях сложной ситуации на фронте и острых внутриполитических противоречий, руководству страны было бы достаточно сложно объяснить такую законодательную инициативу и одновременно сохранить нынешний уровень поддержки граждан".

Все социальные выплаты и индексации обеспечиваются за счет иностранной финансовой помощи, продолжает эксперт. По его мнению, если бы они финансировались из внутренних источников за счет повышения налогов, сокращения других госрасходов или эмиссии, громких заявлений по индексации, как и ее самой, скорее всего, не было бы.

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В помощь экономике: нужно ли стимулировать внутренний спрос

В то же время аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что заморозка социальных выплат была бы неверным решением во время войны."Современная украинская экономика развивается через потребление. Сокращая выплаты, мы сокращаем платежеспособный спрос, с которым у нас и без того большие проблемы из-за того, что 6 млн украинцев выехали из страны. Я говорил это во время пандемии, скажу и сейчас: государство должно стимулировать внутренний спрос через социальные выплаты. В частности, например, пенсионерам с пенсией ниже средней (на начало года — 5385 грн) нужно выплачивать дополнительные деньги хотя бы раз в квартал в размере минимальной пенсии", — предлагает аналитик.

Эксперты считают, что государство должно стимулировать внутренний спрос через социальные выплаты Фото: РБК

По словам эксперта, деньги на социалку нужно находить даже ценой эмиссии (печать денег через государственные облигации, — Фокус). Причем, если человек получает минимальную пенсию на уровне 3 тыс. грн, индексация проблему не решит — нужны более существенные выплаты. К тому же, нынешняя индексация по прогнозам составит лишь около 13% вследствие резкого торможения инфляции (по итогам 2023 года годовая инфляция составила 5,1%).

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Алексей Кущ уверен: повышение социальных выплат во время войны — не популизм, а вполне верное решение."Это большая и вредная ошибка — считать, что экономия на соцвыплатах может привести к большому экономическому эффекту, — отметил аналитик в комментарии Фокусу, — Сейчас у нас есть две спирали сокращения: сокращение потребительских расходов, потому что население в кризис пытается отложить сбережения, и сокращение расходов бизнеса, который не хочет вкладывать деньги в инвестиционные проекты".

Если государство запустит еще и сокращение бюджетных расходов, это станет третьей спиралью и путем "в никуда", считает эксперт. И тогда вместо экономии произойдет падение экономики и вынужденное дальнейшее сокращение бюджетных расходов.