Пенсия в Украине: кто будет получать выплаты только до 31 марта

По данным Минсоцполитики, пенсионерам до 31 марта следует подтвердить документами легитимность получения выплат путем прохождения идентификации личности.

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Выплаты пенсий в Украине без физической проверки (идентификации) будут осуществляться только до 31 марта. Это правило распространяется на внутренне перемещенных граждан, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.Об этом сообщает Минсоцполитики.

В соответствии с постановлением правительства, данной категории пенсионеров предоставляется время для прохождения процедуры физической идентификации. Они могут сделать это как лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно через свой электронный кабинет в Пенсионном фонде Украины или с использованием видеоидентификации.

Изначально для пенсионеров был установлен временной период с 1 июля до конца 2023 года для прохождения процедуры идентификации. Однако 27 декабря правительство приняло решение продлить срок идентификации еще на три месяца. Таким образом, необходимо подтвердить легитимность получения выплат документально до 31 марта.

В случае непрохождения идентификации, пенсия будет накапливаться на счете получателя до момента подтверждения его личности. После успешной идентификации вся накопившаяся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается следующее:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Напомним, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии проиндексируют на 13%. Формула расчета величины индексации следующая: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Также Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Задержки могут произойти уже в феврале.