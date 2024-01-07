Зарабатывать, тратить, копить. Как изменилось поведение украинцев и готовы ли они планировать

Почти половина украинцев не строят никаких планов — ни на день, ни на неделю, не говоря о более долгосрочных перспективах на год или 3-5 лет. Фокус вместе с экспертами исследовал, как это влияет на семейные бюджеты и в целом на экономику Украины.

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За два последних года (ноябрь 2021-го к ноябрю 2023-го) количество украинцев, которые вообще не строят никаких планов, увеличилось с 46% до 49%. Такие результаты показало исследование Рейтинга. В то же время доля тех, кто имеет планы на несколько лет, сократилась почти вдвое — с 23% до 12%. Еще около 15% планируют жизнь на полгода-год, 22% — не более чем на несколько месяцев. В зависимости от региона, возраста, типа поселения и дохода больше всего тех, кто не имеет никаких планов, среди жителей деоккупированных территорий (57%), украинцев в возрасте 51+ (60%), жителей сел (55%) и бедных (70%). Планы на несколько лет чаще других имеют жители центральной Украины (16%), молодые люди в возрасте 18-35 лет (15%) и люди со средним уровнем дохода (14%).

Планы на жизнь: как украинцы относятся к созданию четкого плана

Киевлянка Наталья говорит, что пишет планы всю жизнь — с тех пор, как научилась писать. На день, неделю, месяц, год, 5 лет. "Планы позволяют оптимизировать время и деньги: я вижу, какие дела мне нужно сделать в первую очередь, а какие могут подождать, какие покупки являются первостепенными, — рассказывает Наталья, — Выстроенные и отредактированные планы сразу показывают, что для меня главное, о чем не стоит забывать. А недавно я поняла, что планы, как говорят психологи, меня питают и наполняют. Напишешь план хотя бы на день, а лучше на неделю — и сразу настроение поднимается".

За два последних года количество украинцев, которые вообще не строят никаких планов, увеличилось с 46% до 49%, а доля тех, кто имеют планы на несколько лет, сократилась почти вдвое — с 23% до 12%

Валентин из Одессы говорит, что продолжает планировать собственный бюджет, ведь это имеет большое значение — в семье работает только он один. "У меня жена и двое маленьких детей, плюс маме надо помогать. Поэтому не планировать ничего я позволить себе не могу. Обычно, мы вместе с женой стараемся расписать будущие расходы как можно четче, чтобы понимать, удастся ли отложить, или же мы в этом месяце полностью потратим весь доход", — рассказал Валентин Фокусу. Он сейчас размышляет над установкой нескольких приложений на смартфон, чтобы больше разбираться в своих финансах и искать пробелы в собственном отношении к деньгам.

Карина из Харькова, наоборот, говорит, что планы только все усложняют, особенно сейчас. "Я никогда ничего не планировала, даже мой отпуск чаще всего был спонтанным, по "горящему туру". Сейчас вообще уже и начинать не стоит: когда непонятно, что меня утром ждет, какие могут быть планы? Жить и так тяжело, и если я еще увижу, что ни один пункт из написанного не осуществился, будет еще хуже", — считает собеседница Фокуса.

Психологи советуют писать простые планы "сегодня на сегодня" — например, купить продукты по списку. Выполненные пункты дадут по крайней мере иллюзию контроля над своей жизнью Фото: Информатор

Психолог Оксана Навроцкая соглашается, что невыполненные планы действительно могут деморализовать. Но в то же время, если настроиться правильным образом, то небольшие выполненные пункты могут дать долгожданное ощущение контроля над ситуацией. "Для начала попробуйте планировать "сегодня на сегодня" то, что действительно можете сделать — сходить в кино, купить продукты по списку, убрать пару полок в шкафу, — советует психолог. — Выполненные пункты дадут по крайней мере иллюзию контроля над своей жизнью, что поможет психике справиться с реакцией на окружающую действительность".

Планы, бюджет и потребление: какая здесь связь

В целом экономисты, конечно, на стороне планов. Как известно, что самый главный документ страны — это государственный бюджет на год. Также свои планы имеет и бизнес, и каждое государственное ведомство и местные администрации. Ведь без понимания источников и способов доходов и четко расписанных расходов ни государство, ни предприятие функционировать не смогут.

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Планы обычно содержат список задач и закрепляют сроки их выполнения, помогают последовательно достичь результата, позволяют сэкономить кучу времени и сил в будущем.

Отдельный разговор — планирование семейного бюджета, без которого деньги просто вылетают "в трубу", и планы-списки покупок, с которыми специалисты советуют ходить даже за хлебом.

Если человек не умеет ничего планировать, то у него могут быть большие сложности с собственным бюджетом и расходами Фото: Getty

Если говорить о влиянии планов конкретного человека на экономику, то это и приобретение долгосрочных товаров (которое многим нужно планировать), и кредиты (вряд ли кто-то без хотя бы приблизительного планирования брал ипотеку), и своевременная оплата коммуналки, и путешествия, и празднование крупных событий, и оплата курсов или кружков для детей и многое другое. Именно планирование стимулирует нас покупать продукты "про запас", фонарики и генераторы — на случай отключений электричества, да и вообще иметь план "Б" в условиях высокой неопределенности.

Планы конкретного человека формируют его собственную систему расходов. А если планы человека корреспондируются с тем, что происходит в стране, государству легче собирать налоги и выживать

Кстати, все такие планирования очень любит сфера услуг и предоставляет определенные скидки, если бронировать заранее отель, ресторан, билеты на самолет и тому подобное. Предварительное бронирование дает предпринимателям возможность заполнить места на недели, а то и месяцы вперед и быть уверенными, что они не останутся без клиентов.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: если человек собирается жить дальше, он в любом случае должен строить планы. Планирование жизни является признаком того, что человек имеет будущее вообще и позитивные ожидания в частности. "Моей маме 93 года, и она по-прежнему все планирует. И это хорошая иллюстрация того, что планы способствуют долгой жизни", — говорит эксперт.

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Что касается влияния планов каждого из нас на экономику страны, то, по мнению экономиста, такая связь есть. "Планы конкретного человека формируют его собственную систему расходов. А если планы человека корреспондируются с тем, что происходит в стране (чаще всего это так и есть), то стране легче собирать налоги и выживать", — отметил Пендзин в комментарии Фокусу.

То есть, личные финансовые планы и расходы семейного бюджета в итоге являются важной и неотъемлемой частью государственного бюджета.

От потребления к накоплению: что и как сейчас влияет на поведение потребителей

В то же время аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ отмечает, что планирование во время войны на уровне населения имеет мало смысла, а горизонты планирования сейчас сузились даже не до месяца, а до нескольких дней.

При этом, говорит эксперт, важно не путать планы с мечтами. "Если, например, вы говорите, что после окончания войны поедете в путешествие по Европе, это все же мечта, — говорит эксперт, — Она придает определенный оптимизм и может работать как психологическая терапия. Если же вы записываете в ежедневник, что отправитесь в поездку в следующий понедельник, это план. Но планы в условиях войны имеют свойство не осуществляться. Поэтому многие предпочитают вообще ничего не планировать, чтобы в результате постоянного краха планов не впасть в апатию и депрессию".

В условиях войны население переходит от потребления к сбережениям и накоплениям. У каждого свои ресурсы — кому-то удается накопить 100 долларов, кому-то — тысячу

Что касается влияния на экономику, то, говорит Алексей Кущ, война — это кризисная ситуация выживания как для тех, кто на фронте, так и для тех, кто в тылу. Из-за войны меняются модели поведения потребителей, основанные на психологии принятия человеком экономических решений.

"Свои деньги можно либо тратить, либо копить, и очевидно, что для экономики выгодно, чтобы люди тратили деньги, — поясняет эксперт, — В этом случае они вливаются в экономику, работают бизнесы, производящие и реализующие товары и услуги, создаются рабочие места, люди получают зарплаты и опять-таки тратят деньги, ВВП растет. Но в условиях войны население переходит от потребления к сбережениям и накоплениям. У каждого свои ресурсы — кому-то удается накопить 100 долларов, кому-то — тысячу, кому-то — миллион".

Во время войны украинцы стараются не столько тратить, сколько откладывать деньги "под подушки" — таково современное планирование большинства граждан

Задача государства заключается в том, чтобы способствовать росту экономики даже в таких условиях, продолжает эксперт. Простые призывы "тратить деньги во имя общего блага" не сработают, нужна система перераспределения — банковская система или фондовый рынок. Но в Украине фондового рынка нет, говорит Кущ, а банковская система является дисфункциональной, поскольку никого не кредитует. То есть банки сейчас не слишком много вкладывают в рост экономики — частично из-за высоких рисков, частично из-за потери платежеспособных клиентов — компаний, оставшихся на неподконтрольной территории, частично из-за нежелания и самого бизнеса раздувать долговые портфели.

В результате украинцы стараются не столько тратить, сколько откладывать деньги "под подушки" — таково современное планирование большинства граждан. Поэтому, во время войны накопления украинцев на счетах в банках постепенно растут: по данным НБУ, за январь-октябрь 2023 года на счетах граждан в банках страны объем средств вырос на 8,17% до 1 трлн и 9,5 млн гривен.

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