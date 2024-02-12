В уряді впевнені, що індексація захистить українських пенсіонерів від інфляції. Фокус дізнався, як і коли зміняться пенсії та звідки на них візьмуть гроші.

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Щодо необхідності індексації пенсій цього року серед економістів єдиної думки немає. У той час, як одні кажуть, що з економічної точки зору зростання соціальних виплат необхідне для пожвавлення споживчого попиту, інші закликають згадати відповідь на популярне питання "за рахунок чого цей банкет?". Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Пенсії в Україні: коли буде перерахунок і за чий кошт уряд забезпечить підвищені виплати".

Питання дійсно цікаве. За умови величезного дефіциту держбюджету кошти на пенсійні виплати уряд планує брати із надходжень від іноземних партнерів. Зокрема, виплачувати пенсії вчасно допоможе програма Ukraine Facility від ЄС на 50 млрд євро, 18 мільярдів з яких Україна отримає протягом 2024 року. Частину коштів від Європейського Союзу уряд збирається спрямувати на соціальну сферу, щоб забезпечити виплати.

На думку Олега Пендзина, сьогодні кошти, які використовуються для соціальних витрат, конкурують із коштами, що спрямовують на оборону

"Планується, що гроші для індексації візьмуть з макрофінасової допомоги наших партнерів, проте надходження цієї допомоги поки що під питанням, — відзначив у коментарі Фокусу директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Маємо оптимістичні очікування, але остаточне рішення поки ще не прийнято. І тут є два погані моменти. По-перше, наші соціальні витрати повністю покладено на кошти з макрозапозичень. По-друге, наразі ми фактично живемо одним днем, не знаючи та не розуміючи, що буде завтра, і це неприпустимо для соціальної політики".

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На думку Олега Пендзина, сьогодні кошти, які використовуються для соціальних витрат, конкурують із коштами, що спрямовують на оборону. І що з цих статей важливіше, очевидно. До того ж, йдеться не лише про пенсії, а й про повний соціальний пакет. І в той час, як виплати б мали заморозити, ми отримуємо підвищення і мінімальної зарплати, і прожиткового мінімуму, і інших прив'язаних до них виплат.

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"Інфляція та заробітна плата зросли, отже, згідно зі статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", має бути й індексація, — зазначив у коментарі Фокусу аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. — Щоб її не проводити, ймовірно, довелося б змінювати законодавство. Проте в умовах складної ситуації на фронті та гострих внутрішньополітичних протиріччях, керівництву країни було б досить складно пояснити таку законодавчу ініціативу та одночасно зберегти нинішній рівень підтримки громадян".

На думку експерта, якби індексації забезпечувалися не іноземною фінансовою допомогою, а фінансувалися з внутрішніх джерел за рахунок підвищення податків, скорочення інших держвитрат чи емісії, гучних заяв щодо індексації, як і її самої, швидше за все, не було би.

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Водночас аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ вважає, що гроші на соціалку потрібно знаходити навіть ціною емісії. Причому, якщо людина отримує мінімальну пенсію на рівні 3 тис. грн, потрібні більш суттєві виплати.

Олексій Кущ: гроші на соціалку потрібно знаходити навіть ціною емісії, а якщо людина отримує мінімальну пенсію на рівні 3 тис. грн, потрібні більш суттєві виплати

За прогнозами індексація у 2024 складе лише близько 13% внаслідок різкого гальмування інфляції — за підсумками 2023 року річна інфляція склала 5,1%. Точні цифри розрахують в лютому, виходячи з необхідних статистичних показників.

Нагадаємо, що українці можуть втратити пенсійні виплати за умови працевлаштування за професійною спеціальністю, яка дає право на вихід на пенсію за стажем служби. Наприклад, якщо вчитель виходить на пенсію за стажем служби, йому буде тимчасово відмовлено у виплатах у період роботи. Однак після завершення трудової діяльності виплати буде відновлено.

Як раніше писав Фокус, деяким пенсіонерам до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат шляхом проходження ідентифікації особи. Інакше вони ризикують залишитися без пенсій.